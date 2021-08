¿Uribe se pasó por la ‘faja’ a la Comisión de la Verdad?

Francisco de Roux (izq) Presidente de la Comisión de la Verdad y Alvaro Uribe (der), ex presidente

La conversación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux y varios comisionados de esa coporación que llegaron a la casa del jefe del partido de Gobierno; sigue dando de qué hablar y no precisamente por lo que dijo Uribe, sino por lo que no dijo y la actitud que tuvo durante la conversación.

Para muchos, lo de Uribe fue una farsa y un acto de agravio contra la Comisión de la Verdad que nació de los acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con la extinta guerrilla de las Farc. Así lo ve el ex negociador Álvaro Leyva que no dudo en señalar que Álvaro Uribe “se pasó todo por la faja”.

A ojos de Leyva, no se entiende cómo Uribe busca a la Comisión de la Verdad para contar su visión sobre el conflicto armado y los ‘falsos positivos’ cuando ni siquiera acepta su legitimidad.

“Si no reconoce Uribe los Acuerdos de la Habana, ¿para qué recurre al Presidente de la Comisión de la Verdad?. Es él el que busca al Padre, y De Roux asiste porque es un hombre de excelsas virtudes”, dice Leyva.

Uribe… se pasa todo por la faja. Vergüenza. pic.twitter.com/oDsR438KY9 — Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) August 16, 2021

Durante el encuentro que sostuvo ayer con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el ex senador Uribe planteó que en Colombia sería necesario otorgar una amnistía general porque mientras algunos criminales gozan de beneficios en materia de aplicación de justicia, aludiendo a los desmovilizados de las Farc, otros como la youtuber ‘Epa Colombia’ irá a la cárcel por cinco años por daños que hizo al Transmilenio en unas protestas ciudadanas.

Así mismo, durante su encuentro con el presidente de la Comisión de la Verdad, Uribe dijo que fue engañado por los militares que cometieron los crímenes y posteriormente los presentaron como bajas en combate con el Ejército.