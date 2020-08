Uribe denuncia otro “complot” mientras posa como preso N°1087985

Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente de Colombia

El senador y expresidente, Álvaro Uribe Vélez, reapareció este miércoles en las redes sociales tras ser enviado a prisión domiciliaria preventiva por la Corte Suprema de Justicia, en el proceso que ese alto tribunal lleva en su contra por fraude procesal y compra de testigos.

Uribe trinó un mensaje donde se fue lanza en ristre contra Corte por ordenar su arresto domiciliario preventivo. El trino está acompañado de la foto oficial del senador como presidiario Nro. 1087985.

“Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados”, escribió Uribe.

Sin pruebas,solo https://t.co/MmbPdFaYwE Interceptaron ilegalmente.Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo.Pido transparencia pic.twitter.com/em6DkBoUXX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 12, 2020

Cabe señalar que el expresidente fue enviado a prisión domiciliaria de manera preventiva tras ser considerado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como determinador, inductor y beneficiario de un entramado ilegal para obtener testimonios a su favor, en el proceso por la denuncia el propio senador Uribe radicó en la Corte contra el senador Iván Cepeda.

Aunque la medida no es definitiva y se ordenó porque el ex presidente podría obstruir la justicia, su defensa tenía la posibilidad de radicar un recurso de reposición para pedir que se revocara la medida de aseguramiento; sin embargo, el abogado Jaime Granados, apoderado el senador, no radicó dicho recurso ante la Corte.

“No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”, manifestó Granados en un comunicado.

En ese caso, al no existir ningún recurso de reposición, el proceso contra Uribe seguirá su curso con la recolección de evidencias de la Corte y de su defensa. Mientras que su libertad quedaría condicionada a un vencimiento de términos o a que la Corte considere que ya no existen los factores por los que ordenó la medida de aseguramiento.

Mientras tanto, el caso seguirá en etapa de instrucción hasta que la Corte decida si lo llama o no a juicio.