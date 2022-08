Uno de los hijos de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie sale del país por amenazas

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reveló en entrevista para Caracol Radio que uno de sus hijos salió del país por amenazas contra su vida.

Uno de mis hijos tuvo que irse por seguridad. No quiero dar detalles porque me pidieron de la misma Policía no darlos porque ellos tienen pendientes unas operaciones. Hubo una amenaza concreta y con cifras”, indicó la senadora.

Ante esta situación el Centro Democrático a través de un comunicado señaló:

“Sin oposición no hay democracia, es inconcebible que el hijo de la senadora cabal deba salir del país a causa de amenazas contra su vida e integridad, ¿Dónde queda el discurso de ‘Potencia mundial de la vida’ cuando no se protege a quienes piensan distinto “,

Durante la entrevista, Cabal lanzó puyas al expresidente Iván Duque y le culpó de abrirle paso a la izquierda para que esta fuerza política ganara las elecciones presidenciales recientes:

“El gobierno de Duque le abrió camino a la izquierda y eso tenemos que enmendarlo. No tuvimos opción como partido de poder ejercer al lado del presidente que elegimos como partido de gobierno, por lo que ahora debemos trabajar en una oposición “.