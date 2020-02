“Una madre no debe suplicar el apellido para su hijo”: Esperanza Andrade

Esperanza Andrade, senadora

La senadora del Partido Conservador Esperanza Andrade es ponente del proyecto de ley que busca garantizar a los recién nacidos el apellido de su padre progenitor, sin que necesariamente este deba acudir con la madre a la notaria.

En entrevista para Confidencial Colombia la congresista explica los alcances de esta iniciativa que se encuentra en manos de la cámara de representantes, luego de ser aprobado por la Comisión Primera de Senado y la plenaria de la misma corporación.

¿En qué consiste este proyecto del que usted es ponente?

Esperanza Andrade: Este proyecto de ley revoluciona la carga de la prueba para el reconocimiento de hijos extramatrimoniales. Como está la ley actualmente, algunos papás evaden esa responsabilidad con sus hijos, no acuden voluntariamente para que se les practique la prueba del ADN y los niños están con el apellido de la madre hasta tanto no exista un reconocimiento judicial que así lo amerite. Con esta iniciativa, si es aprobada, la madre señala a su progenitor en la notaria y se debe registrar con el apellido de quien esta indique.

¿Este procedimiento se podría hacer sin el conocimiento de quien se supone es el padre del recién nacido?

E.A: Primero se debe surtir un proceso de 30 días para avisarle al padre que esta señora fue a denunciar este bebé como su hijo. Si este no comparece queda registrado con su apellido y si este llegase a decir que no es suyo, se debe someter a una prueba de ADN para confirmar o descartar.

¿Cuál es la intención de este proyecto?

E.A: Este proyecto busca beneficiar los derechos de los niños, porque una vez que esté registrado con el apellido de su padre, le nace la obligación de los alimentos, educación, etc., además que se les garantiza su nombre y personalidad jurídica y para que se acabe la tendencia de que las madres deben estar detrás de los hombres suplicando para que estos reconozcan a sus hijos.

E.A: Lo importante es que la obligación se le genera y si el no responde la madre puede instaurar una demanda. Como está la ley actualmente, si el niño no lleva el apellido, la madre no lo puede demandar por alimentos.

¿En serio piensa que esto suficiente para que un padre irresponsable atienda sus deberes?

E.A: Hay un gran porcentaje de procesos porque el padre no reconoce a sus hijos. Quien se tiene que pellizcar es el hombre, del que hay que estar detrás para que asuma su responsabilidad, esto se debe acabar..

Se conocen miles de casos en que el niño lleva el apellido del papá y este no responde, incluso estando casado con la mamá.

E.A: La idea del proyecto es evitarle a la madre la súplica al padre progenitor para que este reconozca al niño. Es garantizar los derechos de los niños.

¿Usted si cree que para un niño es importante un apellido de alguien que no responde y que no siente ningún cariño por ese menor?

E.A: Claro que es importante porque eso le da la personalidad jurídica al menor, así el padre no responda. Además porque garantiza unos derechos a heredar bienes patrimoniales en caso de que el progenitor los posea.

Eso es casi como tener un padre virtual o imaginario.

E.A: Puede ser, pero los derechos que se adquieren con este proyecto de ley, en caso de que sea aprobado, son reales