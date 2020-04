Guillermo García Realpe, Senado de la República

El senador nariñense Guillermo García Realpe, en entrevista para Confidencial Colombia, manifiesta su complacencia con la posibilidad de que el Puerto de Tumaco pueda abastecer a 29 municipios del departamento, pero asegura que aunque este sería un punto a favor de la competitividad, es necesario además, garantizar el fortalecimiento al sector agropecuario.

¿Está de acuerdo con que desde Tumaco se pueda abastecer de combustible a 29 de los 64 municipios de Nariño?

Guillermo García Realpe (GGR): Quiero primero manifestar que en Nariño se tiene la posibilidad de abastecerse de combustible a través del transporte terrestre por la vía Yumbo –Pasto, pero si se puede hacer desde el Puerto de Tumaco que tiene la fortaleza de estar dentro del mismo territorio, pues mucho mejor. Qué bueno que haya esa alternativa por muchas razones. En primer lugar, porque la vía Pasto – Popayán tiene muchos riesgos, el primero de orden público, esta ha sido tomada por movimientos sociales de indígenas y de campesinos. En segundo lugar, porque tiene algunas fallas, por lo que hemos hecho el llamado al Gobierno Nacional para buscar una variante que evite problemas en el momento de llevar el combustible hacia el sur del país.

¿Cree que sea necesario establecer controles?

GGR: Por supuesto deben darse los controles respectivos, tanto en la vía terrestre, como en las vías fluvial y marítima. Me parece ideal que se dé esta posibilidad.

¿Tiene sentido que nos hayamos demorado tres años para redactar el borrador de una resolución que trae beneficios a esta región?

GGR: El tema de los combustibles en Nariño ha sido un problema difícil de solucionar, porque ha despertado muchos enfrentamientos. Aquí se ha pensado más en como complacer los intereses de algunos empresarios, en lugar de buscar la manera de satisfacer las necesidades del usuario.

¿Cuánto le pudo dejar en pérdidas económicas al departamento de Nariño y al Puerto Tumaco estos tres años de indecisión?

GGR: No es fácil calcular esas pérdidas que pudo dejar este problema, pero repito, esto es un buen aporte al Pacífico, a Tumaco, porque este tiene que ser el puerto alterno a Buenaventura. Todos sabemos que Buenaventura tiene muchas insatisfacciones sociales que han terminado en diferentes protestas, bloqueando en muchas ocasiones el paso de este lugar hacia Cali y Buga.

¿En qué estado se encuentran las vías que conectan a Tumaco con los municipios a los que este suministraría el combustible?

GGR: Algunos municipios de Nariño de la Costa Pacífica se conectan por la vía fluvial y marítima, lo que no significa que no se debe intervenir, porque hay lugares que en ocasiones requieren dragado. Sin embargo otros como Barbacoas, por ejemplo, lo hacen por vía terrestre que tiene inseguridades como el orden público. Hoy tienen control por parte del Ejército, pero no deja de ser complicada porque hay incidentes repetidamente. Ojalá se solucione muy pronto, cuando el Estado haga dominio militar y además social.

¿Pueden los grupos armados ilegales en Nariño constituirse como una amenaza al tránsito de combustible, sea fluvial o terrestre?

GGR: Por supuesto. Estos grupos armados ilegales son un riesgo para la convivencia ciudadana de todos los nariñenses, tanto en la sierra, como en la cordillera o en la Costa Pacífica. La Fuerza Pública debe hacer mayor presencia.

¿Cómo estaría dada la competitividad que podría traer el transporte de combustible desde Tumaco hacia municipios como Barbacoas, Magui, etc.

GGR: Esta es una situación bastante complicada. Nariño no será competitivo mientras exista la violencia y orden público en el territorio. Estoy de acuerdo con que este sería un punto a favor, pero mientras no haya escenario para desarrollar la economía más importante de la región, es decir, la agropecuaria y el sector turístico, esta va a quedar coja. Si hay tranquilidad es claro que este territorio tendrá el debido desarrollo, como se hizo hace un par de años, cuando se incrementó el turismo y por las acciones bélicas de los grupos armados esto cayó. Barbacoas no tiene una buena carretera y hay lugares donde solo se llega en lanchas que muchas veces no están en buenas condiciones, ni son eficientes.

¿Podría darse la posibilidad de que Tumaco pueda abastecer a todo el departamento de Nariño y no únicamente a 29 de los 64 municipios, como está contemplado en el borrador de la resolución?

GGR: Ojalá se dé la libre competencia en lo que tiene que ver con suministro y transporte, para que esto garantice una buena cobertura con precios justos, dónde el único interés sea el de satisfacer las necesidades del consumidor.