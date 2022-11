“Transición energética sí pero no así”: Paola Holguín

La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, dice que está de acuerdo con la transición energética, pero sin sacrificar la energía que hoy depende de los hidrocarburos.

Usted radicó un proyecto para que el gobierno nacional busque nuevos contratos de explotación y exploración petrolera y de gas ¿Qué le hace pensar que esto puede salir adelante cuando el gobierno no es muy amigo de esto?

Paola Holguín: Una cosa es el gobierno, otra cosa es el congreso. Colombia es una democracia, donde hay división de poderes, uno esperaría que el debate del Congreso sea técnico y que los congresistas entiendan que eliminar la posibilidad de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, pone en riesgo la seguridad energética, la seguridad fiscal y la seguridad alimentaria. Hoy tenemos un alto costo de insumos del sector agropecuario, en vez de eliminar por ejemplo los nuevos contratos para explorar gas, deberíamos antes incentivarlos. Nosotros hoy tenemos una producción de gas que nos da para ser autosuficientes, pero no exportamos, si tuviésemos más gas, y creáramos un incentivo podríamos ser productores de insumos para el sector agropecuario.

El gobierno justifica su discurso argumentando que esto es para evitar mayores consecuencias por el cambio climático.

Paola Holguín: Yo creo que estos temas requieren conocimientos técnico y científico, y audacia no irresponsabilidad. Además, uno entiende la responsabilidad con el tema del cambio climático del planeta, pero no se vale que le echen la carga al país que genera solo el 0.3%, nosotros hoy deberíamos tener por el contrario más capacidad económica, para mitigar y para poder soportar las consecuencias del cambio climático que Colombia, sin ser el gran responsable, sí es uno de los países que mas va sufrir las consecuencias.

Considera entonces que esto hay que hacerse, pero de manera pausada

Paola Holguín: Sí, nosotros apoyamos la transición energética, nosotros hicimos la ley de transición energética, hicimos el marco legislativo para el tema de hidrogeno verde y azul. Pero uno no puede ir más rápido de lo que va el mundo, de lo que va nuestra capacidad tecnológica. Le voy a poner un ejemplo sencillísimo, si nosotros hoy tenemos que importar gas, una familia de estrato 1 y 2, que paga en promedio 30 mil pesos de factura, la tendría que pagar a 150 mil ¿Usted sabe lo que representa eso hoy para los bolsillos de una familia de estrato 1 y 2? Entonces transición sí, pero no así, transición segura y que no ponga en riesgo la seguridad energética de los colombianos

¿Cuanto nos podremos tardar en esa transición?

Paola Holguín: Lo que pasa es que los tiempos no son los que a uno se le de la gana, son los que la tecnología y el curso normal de la innovación ponga. Nadie tiene varita mágica. Yo le voy a contar una incidencia, el presidente Petro le dijo al presidente Uribe que él, en un año podía sustituir el petróleo por hidrogeno verde o azul. Lleva casi una década Estados Unidos y los países más desarrollados trabajando el tema, nosotros tenemos ya el marco legislativo y ya estamos haciendo pilotos. Pero vamos al ritmo que vamos. Uno aquí no puede pensar con el deseo sino con la realidad, y también con las consecuencias, porque uno se choca cuando no tiene los pies en la tierra, es que vamos al ritmo que podemos ir. Es muy duro que uno ponga a sufrir a los colombianos cuando los grandes responsables, como China, no están tomando medidas

¿Apostarles a las dos cosas al tiempo no es tanto como rezarle a Dios y al diablo?

Paola Holguín: Yo no sé si es rezarla al diablo o a Dios. A mi me enseñaron una cosa, cuando uno tiene la responsabilidad de liderar un país, esa es la responsabilidad. Y uno no lo puede liderar, ni con sus caprichos, ni con su deseo. Uno tiene que tener una visión y dirigirse ahí, pero con base en el realismo. Es que sino las consecuencias de sus decisiones las padecen 50 millones de colombianos.

¿No es una manera también del gobierno nacional de curarse en salud para evitar el fracking?

Paola Holguín: Con el tema de fracking, yo lamento mucho que el debate sea ideológico y no técnico. Yo quisiera preguntarle a la gente que se opone al fracking, ¿cuántos pozos con fracking conocen? y ¿qué tanto han estudiado el tema? Estados unidos tiene a casi un millón de pozos con fracking. No se ha podido demostrar científicamente que cause mas sismicidad, ni mas problemas. De hecho, un pozo con fracking emplea menos agua que un pozo convencional. Yo lamento mucho las decisiones respecto al fracking, porque yo quisiera que el debate lo diéramos con argumentos técnicos y no con sectarismos ideológicos.