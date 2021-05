Tengo la impresión de que el PMU en Bogotá ha quedado relegado: Susana Muhamad

Susana Muhamad, concejal de Bogotá

La concejal de Bogotá Susana Muhamad en entrevista para Confidencial Colombia, revela su preocupación por lo que ocurre en el Puesto de Mando Unificado en los momentos de crisis que ha vivido Bogotá durante las manifestaciones, donde según ella, no se toman las decisiones que corresponde.

¿Por qué usted califica los PMU como un lugar donde no se hace mayor cosa ni se trabaja con un fin?

Susana Muhamad: Desde lo sucedido el 9 de septiembre en Bogotá, venimos notando que en este lugar donde deben confluir todas las entidades que están al frente del manejo de crisis, tienen que tener una responsabilidad política en términos de las decisiones que se van tomando desde un Puesto de Mando Unificado (PMU). Allí deben estar la Policía, el Ejército, todas las secretarías responsables y las autoridades que corresponde. Vimos que en esa noche desde el PMU no se reportaba en las actas ningún caso de abuso policial, solo se mencionan las infraestructuras que fueron afectadas en medio de la protesta.

En los PMU también hacen presencia organizaciones derechos humanos, ¿Qué dicen al respecto?

Susana Muhamad: Las organizaciones de derechos humanos que estuvieron presentes reportan que estas no pueden acceder a la información en tiempo real en los PMU y que además allí se sientan unos mayores de la Policía y funcionarios de segundo nivel que no tienen capacidad de decisión y que no hay claridad en la información interinstitucional y pareciera que las decisiones se toman desde la Sala de Crisis de la Policía Metropolitana de Bogotá, a donde estas no tienen acceso.

El 9 de septiembre de 2020 estaban la alcaldesa, el ministro de Defensa y el presidente monitoreando lo que sucedía, ¿lo que usted quiere decir es que esta fue una noche donde no gobernaron ni Claudia López ni Iván Duque?

Susana Muhamad: En esa noche hubo tres puntos de coordinación: el oficial del Distrital, la alcaldesa estuvo en la Sala de Crisis de la Policía de Bogotá y había un tercer puesto donde estaban el presidente y el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

¿Pero en cuál de estos se impartió órdenes a la Policía?

Susana Muhamad: Esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque la Sala de Crisis de la Policía de Bogotá tiene una lógica de toma de decisiones operacionales, mientras que el PMU se dedica a la toma decisiones políticas, pero la impresión que tenemos es que es el PMU de la Alcaldía ha quedado relegado, lo que nos deja la duda de si hay una coordinación y una responsabilidad política del poder civil sobre la Policía.

¿Cómo concejal le ha sido posible acceder a la información?

Susana Muhamad: Pude acceder a la del Distrito pero cuando he pedido las actas de las órdenes que se dieron en los otros dos, la han negado. Vamos a instaurar una tutela para que responda la Policía Metropolitana de Bogotá porque cuando se le pregunta en los debates de control político, responde que las decisiones se toman en el PMU pero las organizaciones que hacen presencia, dice que las decisiones se toman en otro escenario. No sabemos ni tenemos claro de dónde salen las órdenes y esto se está reflejando en la violencia policial en Bogotá.

¿Quiere decir que las decisiones se toman en un lugar diferente a donde está la autoridad de Bogotá?

Susana Muhamad: Pareciera. Es lo que queremos saber y es lo que estamos preguntando

El ministro de Defensa Diego Molano insiste en la militarización de las ciudades, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con él y expresarle sus preocupaciones?

Susana Muhamad: Eso es muy grave y de hecho ya está pasando en Bogotá desde que inició la pandemia y hemos pedido información y tampoco hay claridad de por qué los militares han tenido presencia permanente en Bogotá, realizando funciones de seguridad ciudadana que le corresponden a la Policía. Se le ha visto en las ciclorutas, en los barrios y no hay respuesta que justifique esto. Si esto pasa con los uniformados de la Policía, la pregunta que me hago es, ¿quién va a ejercer la gobernanza y el cumplimiento de los derechos humanos en el Ejército?

¿Puede el Ejército actuar sin el consentimiento de la alcaldesa?

Susana Muhamad: Si puede, otra cosa es que no deba. Esto debe ser coordinado, concertado con la ciudad y vigilado desde un Puesto de Mando Unificado en donde participan las autoridades, la Décimo Tercera Brigada, la Policía de Bogotá y es a la alcaldesa y a los ministros a quienes les corresponde tomar decisiones con la información que le van reportando todos los actores. Lo que vemos es una fragmentación y tememos que se estén tomando decisiones por encima de las autoridades del Distrito.

Observando esta investigación que usted hace uno llega a la conclusión de que los PMU se han convertido en un saludo a la bandera.

Susana Muhamad: No lo puedo afirmar tan tajantemente, pero si podría decir que al Distrito no se le está otorgando la jerarquía que se requiere para una buena coordinación interinstitucional para la defensa y protección de los derechos humanos.