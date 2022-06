Tenemos alertas por riegos electorales en 137 municipios: Aura Rodríguez

Aura Rodríguez, coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) para Bogotá y la región central, en entrevista para Confidencial Colombia, habla sobre los riesgos electorales que se pueden presentar en la jornada electoral del próximo 19 de junio.

¿Cuáles riesgos electorales podrían presentarse durante las elecciones del 19 de junio?

Aura Rodríguez: El mapa de riesgos, hemos sacado este años dos mapas de riesgos nos muestra alertas en 137 municipios por diferentes factores, uno tiene que ver con el comportamientos electorales especialmente atípicos, es decir, regiones o municipios en donde se den anomalías en cómo votan los ciudadanos, y una serie de variables que tienen que ver con condiciones sociopolíticas y condiciones de vida desfavorable de los votantes. Es importante tener esto presente porque el mayor riesgo para estas elecciones siguen siendo los temas de violencia en las regiones.

¿Las campañas tienen ya preparados los testigos electorales?

Aura: Este es uno de los elementos de mayor preocupación que se tiene para las elecciones en este momento. Tenemos información que una de estas no va a tener testigos electorales, eso realmente es algo que no nos sirve para el proceso de transparencia, debido a que todas las campañas deberían de tener la mayor cantidad de testigos electorales en sus mesas, de estar presente revisando que pasa con su proceso. Que en esta segunda vuelta que es tan definitiva no tengas testigos electorales de parte de una campaña, es algo preocupante.

¿Qué riesgos electorales se pueden presentar en las mesas de votación instaladas en consulados y embajadas?

Aura: Los colombianos que se encuentran en el exterior ya empezaron a ejercer su derecho al voto desde el lunes pasado, porque las elecciones en el extranjero empiezan una semana antes que en Colombia. Hay testigos electorales de una de las campañas que han acompañado el proceso y los jurados de votación están mejor preparados. Ambas campañas han estado atentas de promocionar esa participación ciudadana en el exterior.

Como Misión de Observación Electoral hasta hoy no hemos recibido denuncias ciudadanas de irregularidad que se hayan presentado en el exterior hasta el momento.

¿ Que le responde la MOE a los colombianos que desconocen su estructura orgánica y no tienen información o conocimiento de su trabajo?

Aura: La MOE lleva más de 15 años trabajando como una organización independiente de intereses económicos o partidos políticos, porque acá, independientemente que de las personas tengan una preferencia política que debe existir, institucionalmente nuestra labor refleja la independencia. Los informes han demostrado que lo que nosotros hacemos es vigilar, criticar y exigir cabalmente la normatividad colombiana en términos de elecciones y que todo se realice según la ley.