La ambiguedad de Acevedo frente al Conflicto fue el detonante para la expulsión de Colombia

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que agrupa a lugares de memoria en el mundo, suspendió la membresía del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia ante la falta de compromiso con el reconocimiento del conflicto y sus víctimas.

Así lo dio a conocer la entidad en una misiva dirigida este lunes a Rubén Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, donde argumentan la decisión basados en la falta de disposición del funcionario para responder si reconocía o no la existencia del conflicto armado en el país.

“Consideramos que cuatro meses son un tiempo prudente para esperar una respuesta de su parte, por lo cual vemos que con no responder nos da a entender que no está dispuesto a suscribir los principios de nuestra comunidad internacional y nos vemos obligados por lo tanto a no renovar la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia”, precisa la carta firmada por su principal cabeza, Elizabeth Silkes.

"su calidad de miembro de la Coalición Internacional e Sitios de Conciencia

Este es el contenido de la comunicación.

Tras conocerse la decisión de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia de cancelar la membresía de Colombia, diversas voces del Congresos reaccionaron y piden que Acevedo asuma la responabilidad en este caso.

Voz del senador Iván Cepeda, uno de los críticos más firmes que ha tenido Dario Acevedo.

!Qué vergüenza Presidente Duque! Esto es por Usted, con Usted, contra Usted. Cuando a Colombia la gobierne alguien con consciencia de la historia, con la sabiduría del dolor de este pueblo nuestro martirizado, nos devolverán las credenciales de víctimas… de víctimas con memoria — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) February 3, 2020