Reducción de tarifas aéreas, tema de debate en Comisión Tercera de Senado

La Comisión Tercera del Senado citó a un debate a la ministra de Transporte Ángela María Orozco y al director de la Aeronáutica Civil Juan Carlos Salazar, para tratar asuntos relacionados con el sector aéreo en Colombia, tras la crisis del Covid 19.

El senador citante Fernando Araujo expuso su preocupación por la actual situación de Avianca quien representa el 50% de vuelos nacionales y realiza el 65% de vuelos domésticos. “Ahora tendrá que reinventarse”, expresó el congresista.

Araujo aseguró además que, “están en riesgo 32.700 empleos indirectos y 253 mil empleos directos en el transporte aéreo” y que para este año se esperaba un crecimiento del 3% con cinco nuevas aerolíneas y unos 4.5 millones de visitantes.

El legislador sugirió que desde ya se asuman las medidas de bioseguridad para los pasajeros, se contemple la reducción de las tarifas aéreas y la eliminación de una silla en los aviones. Según sus cálculos, debido a la crisis de este sector y del turismo, se estiman pérdidas en el PIB de US$481 millones, de forma directa, y US$3.101 millones de manera indirecta.

Los citados a la sesión virtual de la Comisión Tercera fueron los ministros de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y de Transporte, Ángela María Orozco; y el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar.

La ministra Orozco realizó un recuento de los distintos decretos con medidas de alivio para la industria aérea, expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus. Sobre la reanudación de los vuelos, la funcionaria dijo que esta cartera ha estado trabajando en protocolos de bioseguridad de la mano de los Ministerios de Salud y de Comercio, de la Aeronáutica Civil y de distintos actores, pensando en el momento en que se reestablezcan los vuelos domésticos.

“Todavía en el restablecimiento de los vuelos internacionales no hay una definición sobre el particular, durante el tiempo de la emergencia sanitaria. Este es un tema que se ha venido coordinando y mirando a nivel mundial y aún no hay una perspectiva clara”, agregó.