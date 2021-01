Soy todo un toro: chat confidencial con Mauricio Toro

Mauricio Toro, representante a la cámara

El congresista Mauricio Toro se le midió a contestar las preguntas del Chat Confidencial de Confidencial Colombia.

La frase, “hombre con hombre, mujer con mujer”, ¿llegó para quedarse?

Mauricio Toro (MT): Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que nadie se había atrevido a decirla. Es por esto que considero que la aspirante a reina de belleza que la pronunció fue una mujer berraca. El mundo cada vez es más consciente de la diversidad social y de la necesidad de igualdad de los derechos. La frase llegó para quedarse.

¿Cómo se gana mejor en Colombia como emprendedor o como congresista?

MT: Como emprendedor por supuesto. Como congresista son más los dolores de cabeza y enemigos que se ganan sin siquiera buscarlos. En el primero se aprende mucho más y depende de uno mismo.

¿No le gusta ganar como congresista?

MT: No es que no me guste sino que este es demasiado alto y se debe tratar de equilibrar este tema, porque es injusto con los colombianos que día a día trabajan duro para ganar el pan para sus hijos.

La actividad del congresista tiene fama de ser de mucho de coctel y poco trabajo, ¿ha tenido la oportunidad de comprobarlo?

MT: No me han invitado al primero y si lo hicieran, por todo el trabajo que tengo con seguridad no voy.

¿A qué santo le reza cuando va a misa, a San Pacho, San Gabriel, San Esteban, San Antonia o San Juan… Manuel?

MT: No voy mucho a misa de modo que a ninguno de estos santos le rezo.

¿No cree en el milagro de los santos?

MT: No creo en los milagros… de los santos.

Cuándo el expresidente Álvaro Uribe dice, “ojo con el 2022”, será que se refiere a Mundial de Fútbol 2022?

MT: Eso quisiera, pero me da la impresión de que le teme a perder su poder y el control del país.

¿De qué lado de la cama duerme Mauricio Toro, del lado izquierdo o del lado derecho?

MT: Duermo en el centro, más hacia la izquierda… algunas veces diagonal.

Pero a propósito de izquierda, es usted de esos políticos de izquierda que no les gusta ni como se ven en el espejo.

MT: No me considero de izquierda. Soy de centroizquierda. Soy un ciudadano haciendo política.

Lo anterior quiere decir que sí le gusta como se ve el espejo.

Si claro. Tengo una buena autoestima.

Usted pertenece a la Alianza Verde, de modo que si alguien le llegara a decir, que usted pertenece a un grupo de hombres verdes o de viejos verdes, qué les respondería

MT: Que el único hombre verde es el hombre increíble, pero no solo por lo verde, sino por lo viejo que debe estar. También les recordaría que él no pertenece a la Alianza Verde, afortunadamente.

¿Ha sentido ganas de coger su maleta y largarse de este país?

MT: Nunca. Este país es muy bello a pesar de los problemas. Siento un inmenso amor por esta tierra.

¿Mauricio Toro se considera un verdadero… toro?

MT: Por supuesto. En todo el sentido de la palabra, firme, valiente, atrevido. Sin duda alguna soy todo un toro.

¿Le gusta el queso?

MT: Me encanta.

¿Cuál le gusta más el holandés o el campesino?

MT: El campesino. Ese sabor es único.

Pintarse las canas está de moda, las suyas son naturales o son hechas por el estilista.

MT: Las mías son naturales porque me las ha sacado el Congreso.

Se acerca la campaña política, aprovechando que usted tiene un buen tono de voz, lo va a combinar con el sonido de la guitarra.

MT: Puedo decir con seguridad que no porque a los ciudadanos les gustan más las buenas ideas y las buenas propuestas que la manera como canto y toco la guitarra.