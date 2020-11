Senadores quieren dejar sin embajada a Néstor Humberto

Al ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez se le podría embolatar el posible nombramiento en la Embajada de Colombia ante España. La razón: diversas voces en la oposición han rechazado su posible llegada al cargo y han pedido al presidente Iván Duque reconsiderar la eventual decisión.

Las más recientes voces que rechazaron el nombre del ex fiscal Martínez Neira como embajador fueron la de los senadores Iván Cepeda (Polo), Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (MAIS) que radicaron constancia este miércoles, en la sesión de la Comisión Segunda del Senado, donde plasman su preocupación por la supuesta designación que hará el Gobierno en la sede diplomática de Colombia en Madrid.

“El gobierno Duque ha decidido redoblar la apuesta de la deshonra. Aspira ahora a enviar al señor Martínez para que, como embajador en España, nos represente”, se lee la constancia.

Al respecto, Confidencial Colombia consultó al senador Antonio Sanguino fue enfático en señalar que el ex fiscal Martínez “aparece seriamente relacionado con el escándalo de Odebrecht y últimamente en una suerte de entrampamiento que la DEA y la Fiscalía General de la Nación venían haciendo contra dos ex negociadores de la ex guerrilla de las Farc, tratando de enlodar a la JEP en esta operación de espionaje que se adelantó en la Fiscalía bajo su dirección”.

Además, el senador Antonio Sanguino precisó a que, con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Embajada de Colombia en Madrid “podría repetirse la situación vergonzosa de Fernando Sanclemente”, quien fungía como jefe diplomático en Uruguay, cuando las autoridades encontraron un laboratorio de procesamiento de cocaína en un predio de su familia.

“Los embajadores de Colombia deben gozar de total integridad ética y moral para representarnos ante otros estados y otras naciones”, puntualizó el senador de la Alianza Verde.

Fuentes consultados por Confidencial Colombia en el ámbito español apuntan a que la actual ministra de asuntos exteriores, Arancha González Laya, está valorando los cantos de sirena que le llegan desde Colombia y a día de hoy está más cerca de vetar la llegada de Néstor Humberto Martínez a Madrid por las suspicacias que genera las investigaciones judiciales sobre él.