Senador Juan Luis Castro propone consulta popular para modificar el sistema de salud

Juan Luis Castro, senador de la república

El senador de la Alianza Verde Juan Luis Castro considera que ha llegado la hora de cambiar el sistema de salud en Colombia, por esto propone la realización de una consulta popular en donde sea el constituyente primario quien le ordene al legislativo modificar las reglas bajo las cuales opera este servicio.

En entrevista en vivo con Confidencial Colombia el congresista manifestó su deseo de ayudar para que en Colombia lo que no funciona en el sistema de salud, razón por la que considera necesario que es al ciudadano del común a quien le corresponde manifestarse y que el mejor escenario para esto es una consulta popular:

“No estoy diciendo que se deba cambiar el sistema de salud o que se transforme, sino que se mejore lo que no está funcionando. Este es un modelo que espera a que la persona se enferme y no debe ser así, porque debe actuar cuando la persona no está enferma”, puntualizó.

Juan Luis Castro considera que los tiempos para el llamado a una consulta popular están dados y que Colombia debe aprovecharlos para estos fines.

