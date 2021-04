Senador Jorge Robledo propone que el Congreso elija al Fiscal General de la Nación

El senador Jorge Robledo propone que la terna para escoger al jefe del ente investigador sea integrada por candidatos del presidente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y que el Congreso de la República sea quien le elija. Su juzgamiento quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Al respeto, el director de la Corporación Excelencia por la Justicia Hernando Herrera dijo a Confidencial Colombia, “que si se está pensando en esta posibilidad, esta se debe dar de manera estructural porque de lo contrario se puede desajustar algo”.

El analista jurídico estima que “la alternativa de delegarle la elección al Congreso de la República es bastante complejo porque podría colocar al Fiscal General como subalterno del órgano legislativo” y añadió, “sería bueno analizar las fórmulas que se han propuesto en el pasado como por ejemplo, invertir la manera en como este se elige y que sea la Corte Suprema de Justicia quien seleccione los integrantes de la terna para que otro órgano lo escoja”.

Herrera considera que esta discusión se debe dar en un contexto de reforma a la justicia.

Por su parte el abogado Camilo Araque opina que no existe la fórmula mágica que permita aplicar un sistema de investigación judicial perfecto, “lo que ideó el constituyente primario con el sistema de pesos y contrapesos es que cada rama que compone el poder público, cumplan con una función propia y otra de carácter electoral, pero que el verdadero problema no está ahí sino en que no se escogen a las personas ideales”.

“Nada garantiza que al cargo de Fiscal General de la Nación no va a llegar otro Francisco Barbosa u otro Néstor Humberto Martínez”, puntualizó Araque quien finaliza diciendo que, “la propuesta del senador Robledo lo que va a provocar es que los candidatos al cargo se dediquen a hacer lobby ante los congresistas, quienes les van a pedir cosas a cambio del voto”.

El senador Jorge Robledo autor de la propuesta se encuentra en la búsqueda de firmas de otros congresistas para radicarlo y presentarlo a consideración del legislativo.