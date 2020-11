Senado extiende Ley de Víctimas por 10 años más

Senado de la República

La plenaria de Senado aprobó en último debate el proyecto de Ley que plantea la prórroga por 10 años más la Ley de Víctimas (1448) y los decretos étnicos.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, agradeció a los congresistas y catalogó esta aprobación como una noticia histórica.

Ramón Rodríguez dijo que, al aprobarse este proyecto, “se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto”. “Lo que buscamos es fortalecer, no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas, y como también lo ha pedido el presidente, avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas”.

El director dijo que la entidad trabaja de la mano del Departamento de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda para garantizar el Conpes que financie los 10 años de ampliación de la Ley, al tiempo que anotó que trabaja con todas las entidades para establecer el costo que tendrá la misma.

El senador ROY BARRERAS, ponente de la prórroga, se pronunció a través de un comunicado diciendo al respecto, “este un claro reconocimiento con las 9´041.303 millones de víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200 mil desaparecidos que hay en Colombia, y por supuesto, a quienes aún no han sido reparados. Esta Ley le ofrece a las 9 millones de víctimas, que son casi el 20% de los colombianos, la oportunidad de su reparación”.

“Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario. La Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Sin importar su victimario, víctima, es víctima”. Por eso hoy celebramos que el Congreso le haya dicho Sí a esta importante iniciativa”, puntualizó BARRERAS.

La iniciativa pasa a sanción presidencial.