¿Se puede nombrar un registrador ad hoc?

Share on Twitter

Share on Facebook

Una posible salida del Alexander Vega del cargo de registrador nacional no será tan fácil ni tan sencillo como muchos quisieran.

En el reciente debate en la plenaria del Senado de la República, el presidente de la Corporación, Juan Diego Gómez, pidió nombrar un registrador ad hoc que se encargue de las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta.

“Le pido a las autoridades de Colombia y al Gobierno Nacional que tomen las medidas necesarias para separar a Alexander Vega Rocha del cargo de registrador nacional y nombrar un registrador ad hoc que nos garantice unas elecciones transparentes para la Presidencia”, dijo el presidente del senado en el debate. Sin embargo, al parecer el tema no es tan sencillo.

Para el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Joaquín José Vives, la figura de registrador ad-hoc no existe en la Constitución Política, sin embargo no se la puede descartar porque generalmente se acude a estos nombramientos cuando por algún impedimento o conflicto el titular del cargo debe separarse de una o varias de sus funciones y en este caso no las hay.

“En cuanto no haya una falta parcial o absoluta del registrador que tengan implicaciones disciplinarias o judiciales no se puede nombrar nada”, dice el exmagistrado.

Otra cosa opina el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa, quien opina que aunque la figura no existe en la Constitución, es válida y se la puede nombrar de la misma manera como se hizo con el fiscal ad hoc que se encargó de las investigaciones del caso Odebrecht.

Este podría ser nombrado por los presidentes de las altas cortes que son los nominadores (Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia).

Novoa ve muy difícil que el registrador Vega tome la decisión personal de renunciar al cargo a menos que la presión mediática lo logre.

Alexander Vega debe hacerle frente a un proceso en su contra que hace trámite en el Consejo de Estado que busca la nulidad de su elección. La demanda expone una serie de posibles irregularidades que pudieron presentarse en las entrevistas a los aspirantes a ese cargo. Estas van desde poner en duda la experiencia de Vega por encima de otros candidatos, hasta los lineamientos que se siguieron para recolectar esos testimonios, es lo que reposa en los recursos que salieron a la luz este miércoles en el marco de una audiencia de práctica de pruebas.