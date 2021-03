Sara Tufano se une al Polo Democrático en era preelectoral

La socióloga italo-colombiana, Sara Tufano, dio a conocer este martes su afiliación al Polo Democrático Alternativo. Ella venía siendo escudera de Gustavo Petro y era una de las protagonistas del enfoque feminista al interior de la Colombia Humana.

“El debate feminista no puede estar desvinculado del debate sobre el modelo económico que invisibiliza el trabajo de las mujeres mientras usufructúa de él”, señaló Sara Tufano en un hilo de Twitter en el que expone sus razones para afiliarse al Polo.

Aunque no es claro si se va a lanzar con el partido para el Congreso, sí dejó claro que su llegada al partido se da para apoyar a Iván Cepeda en sus futuras aspiraciones. Además, dejó claro que llega al movimiento para contribuir con el Pacto Histórico auspiciado desde Colombia Humana.

Decidí afiliarme al @PoloDemocratico. Es un paso que me llena de alegría y en este hilo me gustaría comentarles algunas de las razones que me motivaron a hacer parte del Polo.

— Sara Tufano (@SaraTufanoZ) March 23, 2021