Sanción de la procuradura a Quintero es “sesgada y descabellada”, según analistas

Share on Twitter

Share on Facebook

La decisión de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco de suspender temporalmente al alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y a otros dirigentes políticos, por presunta participación en la campaña presidencial, ha generado un terremoto político y muchas suspicacias que ponen en entre dicho la objetividad de la funcionaria.

“Por la presunta y reiterada participación en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios: 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia; 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima; 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío; y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila”, fueron las palabras con las que la procuradora anunció sanción contra Quintero y los demás dirigentes.

Sin embargo, a juicio de varios analistas la decisión de Cabello contra el mediático alcalde de Medellín estaría sesgada, por la inocultable cercanía que tiene procuradora con el Gobierno del presidente Iván Duque.

Así lo señala Rodrigo Uprimny, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, DeJusticia, que puso en evidencia los evidentes sesgos que a su juicio tuvo la jefe del ministerio público para castigar en tiempo récord a Quintero, mientras guarda silencio frente a la conducta de otras personalidades del Estado como el propio presidente o el comandante del Ejército, que también habrían participado de manera irregular en la contienda electoral.

“Sesgo es evidente porque Procuradora suspende alcaldes, pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Duque, su exjefe. Procuradora no tiene competencia disciplinaria frente a Duque, pero podía llamarle la atención, como hizo Aramburo frente a Lleras Restrepo”, indica Uprimny.

De igual manera, Uprimny no dudó en señalar que el “sesgo también es evidente porque Procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima pues desconoce que FFMM no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente”.

Sesgo es evidente porque Procuradora suspende alcaldes pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Duque, su exjefe. Procuradora no tiene competencia disciplinaria frente a Duque pero podía llamarle la atención, como hizo Aramburo frente a Lleras Restrepo 2/5 — Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) May 11, 2022

Así mismo, otras voces indican que la suspensión de Quintero y los demás sancionados, va en contravía de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso que Colombia perdió contra Gustavo Petro por su suspensión por la Procuraduría de Ordóñez en 2013.

La P Cabello viola a conciencia, la norma invocada por la CIDH al revocar la medida de suspensiòn dictada por el P Ordòñez que suspendiò a G Petro como Alcalde de Bta. Un funcionario administrativo no puede limitar los derechos de uno elegido popularmente. Lo debe hacer un Juez — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) May 11, 2022

Finalmente, el candidato presidencial Gustavo Petro también se fue lanza en ristre contra la procuradora Margarita Cabello por la controvertida decisión de sancionar al alcalque Quintero.