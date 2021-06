Roy Barreras y Gustavo Petro sostuvieron su primer cara a cara

Los precandidatos presidenciales, Roy Barreras y Gustavo Petro por la Colombia Humana, sostuvieron su primer cara a cara con miras a encender la discusión de ideas en la campaña de 2022 por el primer cargo del país.

El precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, propuso educación superior gratuita, cooperativas de trabajo productivas juveniles y empleo garantizado por el Estado.

Sobre el narcotráfico y regulación: “La erradicación forzosa es un fracaso. La prohibición es el crimen. La solución es la despenalización. El próximo gobierno tiene que cambiar el paradigma y tratar el problema de las drogas como un tema de salud pública”, argumentó Roy Barreras.

“La marihuana es una posibilidad de agroindustria que debería ser propiedad del campesino que sufrió la guerra de las drogas. Hay quitarle poder a la mafia. Hoy el gran poder del narcotráfico es que tiene Estado porque maneja grupos poblacionales”, explicó Gustavo Petro.

Sobre la consulta del Pacto Histórico el próximo 13 de marzo Roy Barreras afirmó que “aquí no hay nada resuelto. No hay posibilidad de ganar si no es en una coalición de centro izquierda, compartimos la vocación por la vida, por los más pobres, por la lucha y los derechos colectivos. El 13 de marzo vamos a elegir un gobierno, no un caudillo”.

Por su parte, Gustavo Petro argumentó que “La consulta sirve para impulsar una lista al Congreso para lograr un verdadero cambio. Nuestras Listas tendrán mujeres, juventudes, minorías étnicas, diversidad total. De la consulta popular Saldrá un Gobierno plural con Paz y Democracia”.

En el tema de inversión extranjera, Barreras aseveró que habrá respeto total a la propiedad privada: “el gobierno del Pacto Histórico tiene claro que se debe garantizar estabilidad macroeconómica del país. El gobierno del Pacto Histórico cerrará la brecha con los más pobres. Habrá seguridad y estabilidad jurídica empresarial y macroeconómica. Respeto total a la propiedad privada”.

Gustavo Petro señaló que “equidad garantizando derechos individuales, proponemos el conocimiento para el campo y la agricultura, un modelo de desarrollo para la industria. Siempre hemos respetado la propiedad privada”.

Una de las diferencias entre los candidatos estuvo en el tema de los tratados de libre comercio, en cuanto al TLC con Estados Unidos, Barreras argumentó que es una oportunidad para el desarrollo del país, por supuesto, ofreciéndole todas las garantías al campesinado colombiano para su desarrollo económico completo. Por su lado Petro fue claro en afirmar que ese tratado de libre comercio no es necesario y que se debe proteger a los campesinos.

Sobre las víctimas en Colombia: “nosotros priorizamos la política de víctimas en el país por eso la restitución de tierras es una prioridad. El Acuerdo de Paz tiene que cumplirse y el primer punto del Acuerdo es un fondo de tierras. De entrada, debemos poner a producir las tierras del narcotráfico a una instancia productiva en función de una restitución de las víctimas”, sostuvo Petro.

Roy Barreras, quien ha liderado importantes proyectos en favor de la Paz y la víctimas recordó que ”tuve el honor de prorrogar la Ley de Víctimas, sacamos del limbo las 16 curules para las víctimas, pero aún tenemos una gran deuda con la restitución. Tuve el privilegio de firmar el Acuerdo de Paz y lo defiendo porque es una hoja de ruta y en el centro están las víctimas. Debe haber una reparación total del territorio colombiano”.

Respecto al crecimiento económico, Roy Barreras dijo que los ciudadanos no pueden seguir afectados por los monopolios financieros “los monopolios y oligopolios son muy graves para el país. El monopolio financiero no genera riqueza por supuesto hay que intervenirlo. Los colombianos no pueden ser afectados por los monopolios financieros”. Mientras que Petro expresó que hay que construir una estructura económica de un modelo que no dependa del carbón y del petróleo.

En el tema de la Justicia, los senadores coincidieron en que se debe acabar con la Procuraduría. Petro dijo que sería una política pública de su gobierno; más jueces y más autonomía. Así como eliminar la Procuraduría y crear una Fiscalía anticorrupción.

Roy Barreras propuso hacer reformas a la arquitectura del Estado, desaparecer la procuraduría, insistir en reforma de procedimiento penal, así como invertir el mecanismo de elección del fiscal- que las Cortes pongan terna y sea elegida por el presidente.

Durante el evento ambos confirmaron que la consulta buscará además de escoger el candidato a la presidencia, impulsar una lista al senado que cambie la composición del congreso de la república.

Por el momento, esta coalición de centro izquierda la lideran Barreras y Petro, sin embargo esperan que con el pasar del tiempo se sume otro candidato de la misma línea ideológica.