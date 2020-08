El senador Roy Barreras radicó la ponencia al proyecto que prorroga la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el año 2031.

“Más de 9 millones de víctimas, esperan que la vigencia de la Ley se extienda una década más para garantizar sus derechos. La Ley de Víctimas que aprobamos en el 2010, fue el primer paso para el Acuerdo de Paz, porque en ella reconocimos el conflicto y por tanto reconocimos a las víctimas, después de haber sido negadas ellas y sus derechos durante más de una década”, señaló Barreras.

El congresista aprovechó la radicación de la ponencia para hacer un llamado a los actores violentos que insisten en la guerra: “No generen más víctimas, no lastimen más colombianos, no desplacen más personas, no maten más líderes sociales, ni reincorporados”.

Barreras expone en la ponencia que hasta el momento se ha reparado un total de 986.961 víctimas y que falta por reparar, según el Registro Único de Víctimas, un total de 7.829.743 colombianos afectados por el conflicto, lo que según él, hace urgente la prórroga de la Ley.

En lo que tiene que ver con la restitución de tierras, la ponencia explica que hasta el 31 de agosto de 2019, los jueces de tierras habían proferido 5.259 sentencias que ordenaban restituir cerca de 362.755 hectáreas de tierra a 10.430 personas o grupos de personas que las solicitaron, “si la ley de víctimas terminara su vigencia en junio de 2021, quedarán aproximadamente veinticinco mil 25.000 solicitudes sin resolver”, señaló el congresista.

La ponencia será debatida en primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República.