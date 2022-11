Roy Barreras quiere retirarse de la política

El senador y presidente del Senado, Roy Barreras, en entrevista para la Revista Semana expresó su deseo de retirarse de la política en cuanto termine su período al frente de la Corporación.

Barreras se encuentra en tratamiento por causa de un cáncer que le diagnosticaron semanas atrás y por lo cual debió someterse a terapias para exterminar la enfermedad que, según el dictamen médico, “es curable”.

“Tengo una condición de salud que espero me permita terminar mi responsabilidad en la presidencia del Senado. Si Dios quiere y me va bien, espero terminar mi tarea política no en cuatro años, sino en un año. Terminada la presidencia del Congreso, dependiendo de las condiciones de salud, esperaré a retirarme de la actividad política”, dijo el congresista.

Mencionó además que desea dedicar tiempo a su familia y a escribir libros, actividad por la que dice tener una gran pasión.