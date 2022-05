“Mi padre militó en el Partido Liberal y yo me siento identificado con esos miles de liberales”: Lara

Rodrigo Lara Sánchez en entrevista para Confidencial Colombia nos contó sus planes de gobierno rumbo a la vicepresidencia de Colombia junto al candidato a la presidencial Federico Gutiérrez.

El partido Liberal le dio el aval a la campaña de Federico Gutiérrez, sin embargo, algunos de las personas del partido dijeron que apoyarán la campaña de Petro, ¿cuál es la estrategia para traer esos votos a su campaña?

Yo me siento contento porque el partido Liberar precisamente aporta, así como yo llegué alguna vez y milité en el Partido Verde, hoy hago parte de este proyecto de Fico Gutiérrez no tenemos jefe político. Me lo han preguntado muchas veces, todas las noches me acuesto y lo único que hago darle gracias a Dios, no tengo que llamar a nadie a darle razón. Cuando me invitó Federico le pregunté “bueno ¿quién es el jefe acá?” Me dijo: “no hay ningún jefe, aquí al único que tenemos darle cuentas es a Dios, y al pueblo colombiano de lo que estamos haciendo”.

Sí, me parece bueno e importante la llegada del Partido Liberal. El Partido Liberal recoge esas luchas sociales, el derecho de las libertades. Un ejemplo es mi padre militó en el Partido Liberal, yo me siento identificado con esos miles de liberales que sienten esos principios, que sienten esta necesidad de trabajar por lo social, de luchar por combatir la pobreza, de luchar contra la corrupción. Estos principios no pertenecen a uno solo, pertenecen a todo el pueblo colombiano, nos sentimos muy contentos y comprometidos con todos estos principios liberales que hoy llegan a la campaña, que nos fortalecen y amplían en ese camino que tenemos nosotros por unir a Colombia.

¿Les preocupa que las encuestas actuales favorezcan a Gustavo Petro?

Cuando llegué estábamos mucho más abajo, después de la consulta estábamos mucho más atrás, las encuestas muestran la fotografía de un día, ¿qué pasó ese día? Aquí lo importante es que seguimos trabajando por Colombia. Es el trabajo el amor y la esperanza de la gente, lo que nos llena precisamente de energía para seguir hasta el último día, es un camino de largo aliento.

A los que nos gusta la bicicleta vemos cuando escapa alguien del pelotón, pero, ese no es necesariamente el que gana. Aquí vamos en una pendiente de largo aliento, haciéndolo seguro paso por paso, con la frente en alto, diciéndole a la gente la verdad, la gente ya no aguanta esas promesas falsas que se hacen incumplibles, la gente quiere ver propuestas reales, por eso, el único programa que tiene indicadores es el de nosotros, que tiene un compromiso claro, crecimiento de la economía del 5%, disminución del desempleo del 9%, que el PIB crezca de 14.000 a 16.000, que disminuyamos la tasa de embarazos en adolescentes.

Aquí hay unas metas claras y es el compromiso que tenemos nosotros y no solo una apuesta al vacío sin un paracaídas que no sabemos a dónde vamos a llegar. Creo que la gente lo recibe a bien cada día, yo que he podido hacer política en las calles, siento una ilusión, siento una alegría que no había sentido hace mucho tiempo. Y esa ilusión y esa esperanza, es la que nos hace seguir trabajando y nos hace tener la fe de que vamos a ganar.

¿Cuál es el compromiso con el medio ambiente?

En el país tenemos riqueza oro, petróleo, carbón, que han permitido con recursos de las regalías la construcción de acueductos, escuelas y carreteras. Yo creo que el país tiene que migrar precisamente hacía una transformación energética, poco a poco lo tendrá que hacer. No es posible que de la noche a la mañana se diga que no vamos a producir más carbón y no busquemos más petróleo, y se encarezcan estos recursos por no tener suficiencia en la producción en el país.

El problema de la responsabilidad ambiental es que Colombia no tiene organizado el territorio, debe ser a través de un catastro multipropósito definir las zonas: de explotación minera, las reservas, la riqueza marina, los páramos, tenemos el 50% de los páramos del mundo, hoy deforestamos más de cien mil hectáreas al año de bosque nativo en Colombia, pero no tenemos organizado precisamente el territorio.

Creo que es importante el tema ambiental, fundamental para la supervivencia no solamente de los colombianos sino del planeta entero. Hay un tema claro de disminuir la deforestación en un 54% en cuatro años, delimitar estas zonas mineras, pero no podemos decir que vamos a dejar de lado la explotación. Respecto a todo el tema ambiental, tampoco no puede ser un seguro que impida oportunidades para construir una vía, para desarrollar un proyecto en una región, porque a veces hay intereses particulares económicos y hasta grupos ilegales detrás de que el país no pueda desarrollarse. Hay países que desarrollan minería y son ambientalmente responsables Canadá, Noruega, Finlandia y son países que protegen el agua y que protegen los recursos naturales.

¿Están de acuerdo con el fracking?

Están adelantándose ahora unos los pilotos de fracking en Colombia, esperemos qué dicen esos resultados. Yo quiero decir que la recuperación secundaria que es algo que tiene que ver con el fracking, se viene haciendo hace muchos años en Colombia, lo que pasa es que en Colombia no existe un estudio del subsuelo, de las aguas profundas de la riqueza que está al interior, cualquier método tiene que ser responsable con el medio ambiente, que conozcamos verdaderamente el impacto que pueda tener, que definamos dónde no se puede hacer. Pero que protejamos esa riqueza y esa biodiversidad.

Hay que esperar, yo no puedo ser irresponsable, es un tema político no somos mentirosos con los ciudadanos. Hay una necesidad energética de recursos, de avanzar hacia energías limpias no renovables: energía eólica, energía solar, hidrógeno es una nueva posibilidad. Pero eso no quiere decir que después del siete de agosto, en tres meses vamos a cambiar esta vocación que tiene el país y dejar de lado los recursos y lograr que se encarezcan los recursos que se producen en Colombia.

¿Usted como médico qué propone para el sector salud?

No todo es malo en el sistema de salud, tiene sus más y sus menos, me recuerda antes de la ley 100, el 75% de los colombianos no tenía seguro. El que tenía con qué iba a las clínicas, a la Shaio, Marly, Country y allí lo atendían. Y los demás que no tenían un seguro iban a los hospitales como en los que yo trabajé, Santa Clara, San Juan de Dios, a veces había y a otras no había, la gente salía con una fórmula a la droguería a comprar guantes, esparadrapo y jeringas. Hoy todos los colombianos independientes del seguro que tengan si es del Sisben si es de la Eps o salud prepagada tienen los mismos medicamentos, misma unidad de cuidado intensivo, el mismo servicio y eso es lo que ha ganado el país.

Pero hay deficiencias, las filas que se viven. Madrugar a lograr una cita, que la gente tenga acceso a la salud de una manera más adecuada, que logremos descongestionar los centros, aquí hay algo que va a jugar un papel muy importante. La telemedicina, cuando estuve trabajando en la unidad de cancerología venían personas de muy lejos de la Guajira del Chocó y a veces venían a traer un solo examen, un resultado y un control, esas cosas las podemos hacer por telemedicina, las personas no tienen que desplazarse, descongestionamos los servicios y logramos mejor calidad de vida para este ciudadano, que se gasta de 400 hasta un millón de pesos por venir hasta Bogotá.

Por otro lado, los médicos y enfermeras llevan dos años poniéndole el pecho al Covid-19, muchos colegas murieron trabajando frente al cañón. Hoy no tienen condiciones laborales: primas, cesantías, vacaciones. Vamos a implementar una ley en el Congreso de la República, la ley que va a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, es muy importante ese reconocimiento. Yo lo he dicho como médico, porque los médicos nunca protestamos, nunca paramos. Vamos a trabajar por el talento en salud, es lo mínimo que podemos hacer.

¿Qué bandera de gobierno tendrá como vicepresidente?

Además de los temas constitucionales de reemplazar al presidente cuando no esté, el papel en los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, mejora a la educación y a la salud. Crear el Secop II en todos municipios, crear esos pliegos tipo que lo que hace es que la contratación no se amañe a uno solo, sino, que pueda haber mayor cantidad de oferentes y escojamos al mejor, para que desarrolle las obras públicas en el país. Voy a tener un papel fundamental como interlocutor desde las regiones.

¿Qué políticas tienen para la mujer?

Hay una diferencia muy grande entre hombre y mujer en este país, entre más distante, entre más periférico, entre las condiciones sociales sean más deprimentes más se ve. Hoy es una realidad el embarazo en niñas y adolescentes, el maltrato, el feminicidio y necesita unas políticas públicas con enfoque de género. En el Sena en el fondo emprender, que haya una línea especial para mujeres emprendedoras, el sistema educativo para mujeres de región, el liderazgo de la mujer desde el colegio darle herramientas suficientes. Debe haber un enfoque para la mujer, porque cualquier peso que tenga, es para su hogar, para comprar un cuaderno para su hijo o para la comida. Debe haber una política diferencial para la mujer, abrirle espacios, ya que no hemos sido capaces como sociedad de hacerlo.

¿Cuál es la estrategia para gobernar teniendo una mayoría de izquierda, en el Senado y en la Cámara?

Uno tiene que aprender a gobernar con y sin mayorías, ejercer un dialogo de respeto, darle oportunidad a la región que disponga, que determine su futuro, ese ejercicio político hay que hacerlo, están elegidos popularmente y son actores para construir las diferentes apuestas a la solución de la problemática del país.

Queremos unir a Colombia desde las regiones con Fico fuimos alcaldes, y fuimos exitosos, luchamos por la generación de empleo, porque tenemos las manos limpias y porque hoy le estamos enviando un mensaje fuerte a Colombia, que vamos a trabajar por una Colombia unida sin resentimiento, que tenemos que aprender a respetar las diferencias, pero que tenemos que luchar por un país en orden, con democracia y oportunidades. Donde también defendamos las libertades de la empresa, la movilización y la protesta pacífica, respetando los bienes públicos y privados.

¿Qué programa tienen para el agro?

Colombia tiene veinte millones de hectáreas para volverlas productivas, necesitamos: sistemas de riego, titularidad de las tierras para que el propietario tenga acceso a crédito para su cosecha, acompañamiento técnico y tecnológico con las universidades con el Sena, se debe ayudar a mejorar la producción para ser más competitivos.

Nosotros estamos inmersos en una economía global, y no somos competitivos en trigo, pero podemos serlo en el maíz blanco, es el maíz de consumo para Colombia. Tenemos tierras en los Llanos Orientales, en el Huila en Córdoba en Sucre, en todo el país. Con apoyo al campesino y a la mujer rural. Fortalecer la infraestructura del país de vías terciarias y puertos para poder sacar lo que producimos. Con exportaciones de tilapia, café, ganado, entre otros mercados que se abren a nivel global, ese es el gran reto que tiene el país.

¿Cómo cautivar el voto de los jóvenes?

Con el fortalecimiento de la educación pública, es el eje de trasformación social, hay que recomponer esas deudas y visión del ICETEX y los intereses, no puede ser que un joven que se prepare durante cinco años y no consiga empleo, o que con ese primer empleo tenga que pagar intereses sobre intereses. Estudié en la universidad pública en la universidad del Cauca y fui usuario del ICETEX.

Hay que aumentar los recursos para mejorar en infraestructura, en los recursos de ciencia, tecnología e innovación para que lleguen a todos los centros del país, para que nuestros campesinos sean más productivos, así podemos enfrentar el problema social de Colombia, la violencia, el suicidio y prevenir que desde allí se origine. Equilibrar la balanza y evitar que los estudiantes deserten, como ha pasado después de la pandemia, también apostarle a lo técnico y tecnológico para que en el país que se transforme y sea más competitivo.

¿Dónde va la cultura?

La cultura se desarrolla dentro de las mismas regiones con los Consejos Municipales de la Juventud, hay que participar, no solo los que protestan, también los empresarios, las mujeres, todos nos vemos afectados, eso es lo que queremos construir dentro de las mismas regiones, cultura y paz, como logros de la convivencia, con principios, cultura ciudadana y con valores.

Apoyar las industrias creativas y redes de bibliotecas públicas, lograr que Colombia lea mucho más, apoyar a los artistas a nivel internacional para que sean más reconocidos y generar un buen renglón económico, hay un trabajo muy grande a la apuesta cultural.