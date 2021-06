Rodrigo Lara cita al ICETEX a rendir cuentas

El Senador de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo citó a un debate de control político al Ministerio de Educación y al Instituto Colombiano de Estudios en el Exterior – ICETEX, para dar a conocer los resultados de un trabajo de investigación, con el que pretende demostrar cómo los alivios ofrecidos a los estudiantes durante la pandemia, según él, “no sólo no eran medidas novedosas, sino que no estaban pensados para ayudar a los usuarios del ICETEX”.

El congresista dará a conocer lo que él considera como “las verdaderas prioridades del ICETEX en sus supuestos alivios a los deudores durante las crisis generadas por COVID, que en ningún caso se trataron de esfuerzos sinceros por ayudar a los estudiantes sino nuevas trampas de deuda en contra de esta población”.

Para Lara Restrepo, lo que se trabajó en el ICETEX corresponde a una estrategia desleal de diálogo por parte de dicha entidad, que instaló una mesa de reforma donde los interesados fueron sustituidos por “agentes enmermelados”, en un ejercicio diseñado para hacerle el quite a la Ley y entregando como resultado, “un Proyecto de Ley que no sólo no hacen cambios sustanciales, sino que resultan regresivas frente a avances logrados desde el legislativo en las leyes 1886 y 1911 de 2018”.

También dejará en evidencia cómo con la simple implementación de la Ley 1911, sancionada en el 2018 se hubiera podido ofrecer un esquema de créditos más humano que desde su punto de vista, “hubiera sido útil para los usuarios, muchos de los cuales hoy protestan legítimamente en las calles”.