Rodolfo Hernández y su compañera de fórmula no quedarán por fuera del juego político

El excandidato Rodolfo Hernández despejó las dudas que existían frente a la posibilidad de aceptar o rechzar la curul en el Senado de la República que le otorga el Estatuto de la Oposición por ocupar el segundo lugar en las elecciones presidenciales.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera vuelta votó por el cambio que representé”, manifestó el Excandidato Rodolfo Hernández.

Se conoció además que la formula vicepresidencial de Hernández, Marelen Castillo también asumirá su posición en la Cámara de Representantes manifestando que: “Tomaré mi posición de oposición si no se cumple con lo que se le ha prometido al pueblo colombiano para poder generar trabajo honesto, posibilidades para todos, oportunidades para todos”

Ninguno de los dos hará oposición al presidente electo y sí en cambio darán su apoyo a lo que les parezca ayude al país a superar los problemas que enfrenta y se opondrán a lo que consideren no está bien.