Retiran del cargo al secretario de la CUT porque pidió vigilar al gobierno Petro

El líder sindical Diógenes Orjuela fue retirado del cargo de secretario general de la Central Unitaria de trabajadores, CUT.

Orjuela dio a conocer sus diferencias con la decisión del resto de sus compañeros de acompañar al gobierno de Gustavo Petro, recordándoles que como sindicato deben mantener distancia de cualquier gobierno sea nacional o local. Este hecho no gustó mucho al interior de la organización quien de inmediato se reunió y pidió la remoción del líder sindical de su cargo como secretario general de la CUT.

Fuentes de Confidencial Colombia confirmaron que la decisión de apoyar al gobierno de Gustavo Petro fue mayoritaria al interior del Comité Ejecutivo, órgano compuesto por 21 dirigentes sindicales y, según ellos, “el secretario general debe acatarla y respetarla”.

El hoy ex secretario de la CUT, rechazó la decisión desde su cuenta de Twitter: ““Es una retaliación política por no firmar declaraciones, aprobadas por mayoría, que ponen a la CUT como apéndice de una coalición política y del próximo gobierno. La independencia no se hipoteca”.

Diógenes Orjuela García, es docente. Inició su trayectoria en el sindicato de maestros del departamento del Meta, del que fue su presidente en varias oportunidades. Más adelante fue elegido concejal de Villavicencio.

Hace 14 años llegó al Comité Ejecutivo de la CUT y estuvo al frente de las relaciones internacionales de la Central por 5 años. Miembro del comité ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas.

Fue además presidente Federación Nacional de Trabajadores Energéticos de Colombia; Comisionado Nacional de Derechos Humanos y Paz y directivo del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional como director del Departamento de Derechos Humanos.