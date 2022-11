Retiran artículo que permitía el cambio de sexo a niños de 5 años de edad

El presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó el retiro del articulo en el proyecto de reforma al Código Electoral que permitía que un niño (a) pudiese cambiar de sexo a los 5 años de edad.

“Un artículo muy polémico por el que algunos padres de familia me llamaron manifestando su preocupación. No va a ocurrir, aquí en este Congreso los conflictos se evitan, el artículo fue retirado y no se tramitaría”, explicó Barreras.

Dijo además que la discusión del proyecto se hará de manera tranquila y sin afanes y que se darán a la tarea de revisar un paquete de 72 artículos, en su mayoría nuevos que tendrían que ver con temas de registro civil que pueden ser tramitados por otra vía.

El Gobierno Nacional retiró el mensaje de urgencia al proyecto de reforma al Código Electoral para que este se discuta por la vía ordinaria.