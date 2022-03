Registrador guarda silencio ante ‘desaparición’ de votos de la izquierda

El Registrador Nacional Alexander Vega no ha respondido a los cuestionamientos hechos por el Pacto Histórico y el Movimiento Fuerza Ciudadana, que han denunciado presuntas irregularidades en varias mesas de votación, 48 horas después de conocerse los resultados preliminares de las elecciones legislativas del 13 de marzo.

De acuerdo con Gustavo Petro, hoy candidato presidencial del Pacto Histórico que alcanzó 16 curules en Seando, en al menos una de cada cuatro mesas de votación en las elecciones legislativas del domingo, “no se registraron votos” por las listas de esta colectividad.

“En una de cada cuatro mesas no aparecen votos por el Pacto al Congreso en todo el país, y en una de cada cuatro mesas a las listas abiertas le duplicaron los votos sumando logo y número de candidato”, dijo Petro. Por lo anterior, hizo el llamado y solicitó “escrutar cada una de esas mesas”.

A través de redes sociales, Petro publicó varias fotos de los formularios E-14, en donde los jurados de las mesas escriben cuántos votos obtuvieron cada uno de los candidatos de las diferentes colectividades. Para las listas abiertas en el formato aparece una casilla con el número del aspirante y al lado otra para consignar los votos que alcanzó.

Y aquí les muestro el diseño del formulario del E14 para la U, todos llenos de números de los candidatos porque son listas abiertas. Como el Pacto es lista cerrada y no tiene números, remiten los datos como un agregado abajo del formulario del partido de la U pic.twitter.com/n34rH3Jp4Q — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2022

En el caso de Fuerza Ciudadana, lista que de acuerdo al preconteo no alcanzó el umbral del 3% necesario para obtener escaños en el senado; sus voceros y líderes no han hablado de un número determinado de mesas con irregularidades. No obstante, también han reportado imprecisiones en varios formularios E-14.

A través de redes sociales el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, fundador y líder de Fuerza Ciudadana ha denunciado una situación irregular en una mesa de votación, donde los jurados reportaron más votos a un candidato del Centro Democrático que los habilitados en total en la mesa.

Escandaloso! Más evidencias del fraude: mesa 12 del puesto del Hugo J. Bermudez Santa Marta, votaron 198 personas, pero en acta hay 456 votos para Honorio Hez Pinedo del C Democratico y 456 para Claudia Pérez cuñada del condenado Eduardo Pulgar. ¿Qué hará la Registraduria? pic.twitter.com/zmB749UmSR — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) March 16, 2022

Por ahora el proceso de escrutinio avanza en Bogotá y finalmente será el Consejo Nacional Electoral el encargado de dar por cerrada la discusión cuando emita las certificaciones de los candidatos y candidatas que resultaron elegidos el 13 de marzo, a menos que estos nombres cambien a medida que se realiza el escrutinio final.