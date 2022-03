Recuento general de votos al Senado no tendría piso jurídico

La petición del registrador nacional Alexander Vega de que se haga un recuento general de la votación al Senado de la República, la cual deberá ser estudiada y aprobada o negada por el Consejo Nacional Electoral; pareciera no tener soporte jurídico claro.

Así lo han manifestado reconocidos juristas que citando la legislación actual no ven posible que se haga un recuento general sobre el proceso de escrutinio, mecanismo contemplado en la Constitución para aclarar dudas que se generen en el preconteo.

No entiendo cómo opera esto. El Registrador no es autoridad electoral. No tiene facultad para ordenar reconteo de nada. Esa es una decisión de quienes hacen el escrutinio. No se si se hizo así pero él ni siquiera debería anunciarlo. Decidieron trastocar todo 😲

— HECTOR RIVEROS (@hectorriveross) March 21, 2022