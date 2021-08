“Quieren dilatar la creación de las 16 curules para las víctimas”: Roy Barreras

El senador Roy Barreras dio la alerta por lo que él considera una nueva estrategia del Gobierno Nacional para supuestamente dilatar la promulgación de la creación de las 16 curules para las víctimas del conflicto armado.

Para el congresista de oposición, es preocupante que a la fecha no se haya dado el acto de promulgación y según él, la demora tendría que ver con la tutela interpuesta por el Genera Luis Mendieta quien pide a través de esta acción judicial, la inclusión de militares y policías en la posibilidad de que estos puedan ocupar una de estas curules.

“El Gobierno lo que quiere es sabotear a las víctimas. Ahora se escuda en una tutela que ha presentado el General Luis Mendieta, cuando sabe que los militares activos no pueden hacer política y que los retirados si pueden pero deben vivir en esos territorios”, y añadió, “los militares y policías tienen merecidas formas de reparación con la que no cuentan las demás víctimas, como por ejemplo: justas indeminizaciones, ascensos honoríficos, jubilación anticipada, que no tienen las víctimas civiles”.

Barreras pide al Gobierno del presidente Iván Duque, no dilatar más la promulgación del acto