¿Quién celebra y a quién irritó la tumbada de la cadena perpetua?

La decisión adoptada por la Corte Constitucional de tumbar la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia ha generado un sinnumero de reacciones en todas las corrientes políticas, desde donde se han lanzado voces de apoyo al alto tribunal; así como fuertes críticas a la medida que dejó sin efecto uno de los proyectos banderas del gobierno Duque.

A favor de la Corte Constitucional se han pronunciado reconocidos juristas y voces de la oposición que consideran acertada la decisión del alto tribunal, ya que va en concordancia con la carta magna colombiana.

Yo me opuse al.proyecto de cadena perpetua de Duque no solo porque la Constitución prohibe malos tratos y tortura contra cualquier persona independientemente de su delito, sino porque el Estado no se puede igualar a los garavitos, que es lo que precisamente hizo Duque. https://t.co/ShCVNCMCfY

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 3, 2021