Queremos que el proyecto de reforma tributaria se hunda: Dilian Francisca Toro

Foto: El Pais.com.co

La presidenta del Partido de la U Dilian Francisca Toro en entrevista para Confidencial Colombia ratifica la posición de la colectividad de no acompañar el proyecto de reforma tributaria.

¿Seguirá el Partido de la U en su posición de rechazo al proyecto de reforma tributaria aun con los cambios que anunció el viceministro de Hacienda?

Dilian Francisca Toro (DFT): Ya hemos dicho en muchas ocasiones que este proyecto de reforma tributaria, tal y como está no será votada de manera positiva por el Partido de la U, porque es injusta, porque no es conveniente, porque no es el momento, porque perjudica a los pensionados, a los de clase media y a los asalariados. No se trata de hacerle cambios a la reforma ni discutir artículo por artículo, lo que queremos es que esto se hunda y que cualquier propuesta en este sentido, sea el fruto de un consenso nacional para estructurar una iniciativa que no afecte los intereses de ninguna de las personas de nuestro país.

Expertos en economías habían señalado la necesidad de una reforma tributaria para enfrentar el hueco que quedaría como consecuencia de la pandemia, ¿cómo cree que debía ser esta propuesta?

DFT: El Gobierno tuvo que actuar rápidamente con el problema de la pandemia y es por esto que se decía de la necesidad de una reforma tributaria pero esta no debía ser en ningún momento tan ambiciosa, que no afectara a la comunidad, a la clase media a los asalariados.

¿Qué hará usted si el Gobierno comienza a buscar uno a uno a los congresistas del Partido de la U?

DFT: La decisión se tomó en bancada y esta se mantiene. El Partido de la U está alineado en el rechazo a la reforma tributaria.

¿El Partido de la U acompaña al presidente Iván Duque o es independiente?

DFT: Desde que inició el Gobierno de Iván Duque el partido se declaró de gobierno pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que se le ocurra, es por esto que en el debate de la reforma tributaria nos hemos opuesto a su aprobación.

Hay molestias de parte de la oposición por el trámite en el legislativo del proyecto de reforma a la salud, ¿ustedes lo han discutido?

DFT: Desde el año pasado se discute este proyecto de ley, yo asistí a las audiencias, no lo veía como una reforma estructural. El Partido ha propuesto algunos artículos en medio de las discusiones que se han dado, estamos esperando a que presenten una ponencia ahora que el debate se ha iniciado en las comisiones para nosotros entrar a analizar y posteriormente dar a conocer nuestra opinión.

¿Cómo van sus recorridos por las regiones y la idea de juntar esfuerzos con otros exmandatarios regionales para buscar una candidatura que surja desde los territorios?

DFT: Es un ejercicio que vengo realizando desde que llegué al partido porque pienso que este debe conectarse con la gente y así poder hacer propuestas reales a esas necesidades, teniendo en cuenta que el país se construye desde las regiones. En estos recorridos nos hemos unido varios exgobernadores y algunos exalcaldes que pensamos que podemos hacer el ejercicio sin que sea de derecha o de izquierda, simplemente palpar el sentir de la gente y hacer una agenda de propuestas colectivas. No hemos podido encontrarnos de nuevo pero esperamos hacerlo pronto porque queremos hacer unos foros para encontrarnos con la comunidad.

¿Si cree que puede existir afinidad entre personajes como Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Federico Gutiérrez, Eduardo Verano de la Rosa y usted?

DFT: Debo aclarar que nos hemos reunido con Alejandro Char y varios exgobernadores del país. Con los exalcaldes Peñalosa y Federico Gutiérrez no hemos hablado en estas reuniones.

¿Los llamarían más adelante?

DFT: Por ahora estamos los que estamos. Más adelante veremos qué pasa.

El Partido de la U es el partido del expresidente Juan Manuel Santos, ¿lo tendrán en cuenta para hacer campaña?

DFT: Él ha dicho que no está participando en política, más adelante miraremos. Nosotros estamos trabajando para fortalecer el Partido de la U, renovarlo y transformarlo.