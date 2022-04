Hágale frente a la desinformación y las noticias falsas con esta herramienta

En el marco del evento “Colombia le gana a la desinformación y a la polarización”, la consultora ETHOS BT, creadora de DIP (Proyecto para desintoxicar la información), lanzó 8 herramientas pioneras en el país para que los colombianos y colombianas se diagnostiquen con el fin de identificar su vulnerabilidad ante la desinformación y polarización en el país.

Después del lanzamiento de DIP en agosto de 2021, este encuentro contó con invitados especiales como el empresario Mario Hernández, Alejandra Azcárate (actriz y modelo), y Carolina Cuervo (actriz y escritora). Así mismo, contó con la moderación de la periodista y cofundadora de DIP, Camila Zuluaga, y la participación de Beatriz Vallejo, Directora Ejecutiva de ETHOS BT y líder técnica de DIP, además de Jaime Unda, investigador del proyecto, todas voces relevantes encargadas de ser los primeros en realizar este ejercicio de autodiagnóstico en sesgos y comportamientos y quienes dieron a conocer sus resultados en vivo.

¿Por qué creer en estas herramientas?

De acuerdo con Beatriz Vallejo, Directora de ETHOS y líder de DIP, “Este proyecto trae este mundo científico y a veces etéreo para que cada colombiano pueda tener en su celular o en cualquier dispositivo, unas herramienta fáciles y divertidas que le indique qué sesgos tiene que lo hacen vulnerable frente a la desinformación, a las noticias falsas, a la información parcializada y que genera odio, discriminación y polarización en Colombia”.

Luego de un ejercicio pionero en el país con más de 1.000 colombianos, se pudieron determinar las 4 variables (de 20 analizadas a lo largo de la literatura académica y metodologías de distintos países) que hacen que una persona sea más vulnerable a creer y compartir información falsa: 1) desconfiar de otras personas o grupos, 2) sentirse discriminado, 3) tener una baja tolerancia a la ambigüedad (ver el mundo sólo en blancos y negros) y por último, 4) deshumanizar a otros.

“Cuando una persona es consciente de sus sesgos, inmediatamente es menos vulnerable a la manipulación informática y por eso es que este proyecto es revolucionario y supremamente relevante con el que esperamos cambiar la manera como en Colombia consumimos y utilizamos la información, y la manera en cómo nos relacionamos y abordamos posiciones diferentes a las nuestras”, señaló Jaime Unda, investigador.

Para Alejandra Azcárate, quien realizó la prueba de tolerancia a la ambigüedad, mencionó que con ella “los huevos no son al gusto. Hay aspectos que uno siempre tiene que trabajar y de nada me sirve creer que tengo la razón”. Las personas que tienen baja tolerancia a la ambigüedad, explica Unda, “no quieren dejar espacio a la incertidumbre, son más propensos a la desinformación y a caer en polarización. Cuando vemos información de acuerdo a nuestras creencias, la damos por cierta y no queremos tomarnos el tiempo de ver y escuchar posiciones diferentes”.

De acuerdo con la actriz Carolina Cuervo, “lo bonito de este test es que te dice cómo mejorar, cómo ir más allá de los sesgos” quien hizo la prueba sobre percepción de discriminación. Agregó que es “interesante darse cuenta dónde está parado uno. Muchas veces de acuerdo a tu contexto, a lo que te dedicas, te sientes de un lado o de otro, más o menos que otros, y quizá ser artista en Colombia te hace sentir que tus derechos han sido vulnerados”.

Por su parte, el empresario Mario Hernández, al realizar la prueba de confianza señaló “confiar plenamente en otros”. De acuerdo con Vallejo, “ser más desconfiados nos hace más vulnerables a las noticias falsas, ya que la desconfianza incide en que las personas no están dispuestas a conciliar y dialogar con otros que piensen diferente o que pertenezcan a un partido diferente o contrario”.

Frente a la prueba de deshumanización, Unda explicó que este factor nos habla de cómo “le quitamos características humanas a otros a nivel intelectual y emocional. Ocurre cuando considero al otro menos inteligente o sin capacidad de sentir remordimiento o empatía”.

Con este tipo de iniciativas el equipo de https://www.somosdip.com/ busca aportar, no solo a la coyuntura que vive el país, sino también al consumo de información por parte de los colombianos y trabajar por una Colombia menos vulnerable a la desinformación, más empática y menos polarizada.