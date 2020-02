Propuesta del uribismo para que militares puedan votar, no convence

Imagen de referencia

Publicidad

La propuesta del representante a la Cámara, RicardoFerro, que facultaría a los militares para ser deliberantes y puedan ejercer el derecho al voto, no cayó bien en varios sectores políticos del poaís que no ven con buenos ojos la posibilidad que se elimine del artículo 219 de la Constitución Política la afirmación que señala que, “los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo”.

Una de las voces más críticas a este proyecto de reforma política es la de Humberto de la Calle, ex candidato presidencial y jefe del equipo negociador del gobierno Santos en los díalogs de paz con las Farc, quien comparó este escenario con lo que ocurre en Venezuela.

Lo q nos faltaba! El voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo q hizo Chávez. Entonces al fin quién quiere convertirnos en Venezuela? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 26, 2020

El ex senador Antonio Navarro también aseguró que a los militares, “el país los necesita sin posiciones político partidistas”.

No estoy de acuerdo con el voto para los militares.

El país los necesita sin posiciones político partidistas

Que mala idea — Antonio Navarro (@navarrowolff) February 26, 2020

Ante la lluvia de críticas a su propuesta, el representante Ferro manifestó que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde sus militares no pueden votar e insta a mirar cómo funciona el voto militar en otros países diferentes a Venezuela, donde en su opinión “el abuso de poder corrompió todas las instituciones”

Increíble q quienes ‘negociaron’ la paz confundan el principio democrático del sufragio universal, con el abuso de poder q corrompió todas las instituciones en Vzuela. Por qué no buscan ejemplos en el 99.9% restante del mundo, donde también votan los militares y no pasó lo mismo. pic.twitter.com/PABeoT3TVy — RICARDO FERRO (@RicardoFerro_) February 27, 2020

Se espera que esta polémica propuesta llegue de nuevo al Congreso de la República incluida en la reforma política que modifique todo el sistema electoral que ha funcionado durante tantos años en el país… ¿Y usted qué opina de la posibilidad que los militares puedan votar?, participe con su comentario abajo.