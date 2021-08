Presidente Duque sanciona la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá

El presidente de la república Iván Duque sancionó el Estatuto Orgánico de Bogotá que se reforma después de 28 años de haberse creado.

Anuncios

En adelante las alcaldías locales tendrán mayor autonomía y el Distrito podrá aumentar el presupuesto que se les asigna y descentralizar gran parte de la gestión local y de esta manera continuar atendiendo de manera oportuna las necesidades y nuevas realidades de la gente en sus barrios.

Esta Ley permite además actualizar el número y límites de las localidades en el próximo Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, teniendo en cuenta las características sociales de sus habitantes, la protección de los ecosistemas y el impulso de la actividad económica, industrial y comercial de los territorios.

El Distrito podrá destinar mayor presupuesto para las JAL, apoyo técnico y más capacidad institucional, entre otras modificaciones.

Con esta norma los ciudadanos que deseen ser alcaldes locales deberán contar mínimo con título profesional (actualmente no es requisito) y el proceso de selección se dará bajo los criterios de paridad de género, el 50% deben ser mujeres.

La decisión no deja muy contentos a algunos concejales de oposición a la Alcaldía de Claudia López, quienes pidieron al primer mandatario no firmar la norma y devolverla a discusión al legislativo, al no estar de acuerdo con algunos artículos aprobados.

El concejal Carlos Carrillo por ejemplo, aseguró que le preocupa que el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá, aumenta el poder del alcalde o alcaldesa de turno, al quitarle al cabildo distrital la facultad de decidir sobre las vigencias futuras y además, “obliga a la corporación a aprobar cambios en el número de localidades. Con la nueva propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, Bogotá pasara de tener 20 a 32 localidades, según él, sin consultarle a la ciudadanía”.

Al respecto, el representante a la cámara por Bogotá Mauricio Toro, indicó que el número de ediles y de localidades que debe tener Bogotá lo establece el POT que se construye con la comunidad, que se dialoga con todos los sectores y que además está basado en estudios técnicos y rigurosos. “Entregarle esto a la política para que un grupo de concejales decida si Bogotá puede tener 30 o 40 localidades, nos parece riesgoso a quienes discutimos esta ley en el Congreso porque teníamos que asegurar que esto responda a un diálogo social y a una norma técnica. De otra manera esto se puede prestar a intereses y manoseos políticos, en especial de quienes tienen intereses burocráticos” afirmó.

Por su parte el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez dijo que, “actualmente Bogotá cuenta con localidades como Suba y Kennedy que son demográficamente más grandes que ciudades intermedias como Barranquilla y Cartagena. Esta nueva constitución para Bogotá convierte a la ciudad en una metrópolis que requiere más capacidad administrativa y presupuestal para poder llegar a los territorios con mayores soluciones en materia de empleo, infraestructura, movilidad, entre otras” indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.