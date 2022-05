Pregrabado y desde la cocina: las claves del discurso de Hernández

El candidato presidencial Rodolfo Hernández, segundo en las elecciones de la primera vuelta, y quien se disputará la Presidencia de Colombia en segunda vuelta el 19 de junio, se dirigió a sus electores y al país con un particular discurso grabado en la cocina de su finca y desde redes sociales con el que apeló al respaldo que necesita para llegar a la Casa de Nariño.

“Colombianas, cuento con ustedes para ganar en segunda vuelta y concretar este gran camino que ustedes han votado hoy”, añadió Hernández.

“A quienes me votaron no les fallaré. No descansaré un minuto en cumplirles mi compromiso, que es hoy y siempre, hacer de Colombia un país con oportunidades para todos donde el Gobierno trabaje para el bienestar de los colombianos en especial los más necesitados”, prosiguió el candidato.

“Soy consiente de que será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar y que será este quien construirá la victoria en segunda vuelta”, agregó el candidato, exalcalde de Bucaramanga.

Al final de su discurso, el ingeniero resaltó también “la manera precisa, concreta espontánea y segura como la Registraduría entregó los resultados” de las votaciones.

Perfil de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández Suárez nació en Piedecuesta Santander el 26 de marzo de 1945. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional, está casado con Socorro Oliveros.

Su padre Luis Jesús Hernández fue secuestrado por las FARC.

El candidato presidencial tuvo 4 hijos. Mauricio, Luis Carlos, Rodolfo José y Juliana; Juliana fue secuestrada y presuntamente asesinada por el ELN.

Rodolfo Hernández fundó en 1972 la empresa HG Constructora, especializada en la construcción de viviendas, también realizó actividades relacionadas con el negocio de territorios de expansión en Barranquilla y Villavicencio. Finalmente se dedicó a proyectos de desarrollo urbano, especialmente en Bucaramanga.

Los inicios de Rodolfo Hernández en la política, se dieron al ser elegido concejal de Piedecuesta en 1992.

Luego de financiar la campaña de otro candidato a la alcaldía de Bucaramanga, decidió presentarse como candidato en 2015. Hernández financió su propia campaña y fue elegido alcalde de Bucaramanga.

La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación y lo suspendió de su cargo por tres meses, por agredir al concejal de Bucaramanga, Jhon Claro, el 28 de noviembre de 2018.

Rodolfo Hernández fue suspendido nuevamente por otros tres meses el 16 de septiembre de 2019, por su presunta participación en política.

El 17 de septiembre renunció a su cargo como alcalde.