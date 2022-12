¿Por qué no podría haber una convención nacional para el proceso de paz con el ELN?: Iván Cepeda

En entrevista para Confidencial Colombia, el senador Iván Cepeda explica que los avances en las conversaciones con el ELN demuestran que no es cierto que con esta guerrilla era imposible negociar y no descarta que se pueda hacer una convención nacional.

¿Pueden los colombianos confiar en la voluntad de paz del ELN?

Iván Cepeda: Bueno lo que hay que confiar es en los hechos más que en las promesas o en las palabras. Luego de cuatro años de ruptura de unas conversaciones en muy pocos días de negociación hemos logrado poner en orden y restablecer esas conversaciones. En ese momento estamos adportas de comenzar el análisis del primer punto de la agenda y eso sin lugar a dudas es un paso significativo. Son una organización de la que se ha dicho que era imposible negociar y lo que en otro momento tomó meses e incluso años en esta oportunidad se ha hecho en 20 días.

Una de las cosas qué ha hecho difícil la conversación con ELN es su insistencia en una convención nacional por qué para ellos es importante la participación de la sociedad civil. ¿han hablado de ese asunto?

Iván Cepeda: Hay una regla del juego que hay que respetar y es que nos hemos puesto de acuerdo en que no vamos a hablar de temas que no haya tratado la mesa, así que yo a pesar de que tengo opiniones personales sobre ese particular me atengo de manera disciplinada al principio, de que asunto que no haya sido tocado bilateralmente, no se hace pronunciamiento público. Simplemente adelanto un criterio y es el siguiente: por qué no podría haber una convención nacional; por qué no sentar a todos los sectores de la sociedad colombiana a hablar; a concertar una serie de asuntos que son fundamentales para el país, nada lo impide.

¿Esa intención de paz la tienen también los integrantes del frente Domingo Laín?.

Iván Cepeda: La delegación de paz del Gobierno está negociando o dialogando con una delegación de paz del ELN en la que están representados todos sus frentes de guerra, sin exclusión. Así que no es una negociación con cada una de las partes de esa organización sino con la organización como un todo.

Hoy día el ELN es una guerrilla binacional, ¿No cree usted que Venezuela debería tener un papel más preponderante en esa mesa de diálogo?

Iván Cepeda: No,coincido con eso. La guerrilla del ELN es una guerrilla que tiene un conflicto armado con el Estado colombiano y tiene unos orígenes históricos en Colombia, no está librando una guerra en otro país. Es aquí donde hay que resolver el problema, así que sobre esa base es que vamos a ponernos de acuerdo con el ELN, es una negociación entre el Estado colombiano a través del Gobierno Nacional y su delegación, y la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional, no hay tercero en esa negociación. Venezuela cumple un papel de país garante en este proceso, que es bienvenido y que ha sido de extrema utilidad para avanzar.

¿El papel de Venezuela o puede ir más allá, un poco más allá?

Iván Cepeda: No, no existe más allá. Esto es una negociación entre dos, lo dejo totalmente claro, aquí no estamos en una negociación con distintos países, no, Es una negociación, repito, entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en la cual hay unos países garantes, como Noruega, Cuba, Venezuela y México y Chile, y eso es, no hay más.

El Centro Democrático instauró la primera demanda a la Ley de Paz Total, ¿Qué opina al respecto?

Iván Cepeda: Bueno no la conozco, me parece interesante estudiarla y obviamente iremos a defenderla ante la Corte Constitucional.