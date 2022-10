¿Por qué en Colombia se escandalizan con la posibilidad de indultar a la Primera Línea?: Alirio Uribe

El representante a la cámara, Alirio Uribe, en entrevista para Confidencial Colombia, explica las razones para un indulto a quienes pertenecen a la Primera Línea y se encuentran presos.

Usted presentó junto con otros congresistas un proyecto para que se les dé indulto a las personas que participaron en la protesta y que hoy se encuentran presas, ¿por qué insistir en este asunto?

Alirio Uribe: Aquí se han hecho procesos de indultos y amnistías más de 180 veces. Entre otras cosas aquí en una huelga que hubo de los trabajadores petroleros en la década del 70, donde condenaron gran cantidad de sindicalistas, tildándolos de terroristas y luego se expidió una ley de indulto para poderles amnistiar y para poderles dar beneficios jurídicos, yo creo que hoy con los detenidos de las protestas durante el Gobierno de Iván Duque, puede operar una fórmula como esta.

¿En que otros casos similares ha sucedido?

Alirio Uribe: En el caso de Chile, se hizo una ley de amnistía ¡se aprobó! una ley de amnistía para la gente que estaba procesada por participar en las protestas. En el caso de Perú se hizo una ley de amnistía; cuando se hizo la Constituyente en Ecuador se indultaron más de 600 personas que estaban procesadas… no entiendo porque en Colombia se hace tanto escándalo si ya se le ha dado indultos a las FARC, se les da dado indultos a las AUC ¿por qué no se puede para temas del conflicto social?

¿Incluso a quienes cometieron homicidios?

Alirio Uribe: Ese proyecto de ley excluye expresamente delitos graves, no es para homicidios, no es para feminicidios, no es para violencia sexual, no es para terrorismo, no es para delitos que puedan constituir crímenes de lesa humanidad o este tipo de cosas.

Para esto habría que reconocerlos como actores políticos… incluso, ¿hasta beligerantes?

Alirio Uribe: Desde el punto de vista del derecho internacional son por lo menos presos de conciencia, y obviamente la protesta social es una acción política y es un mecanismo de participación ciudadana, es decir, la protesta, la movilización es un mecanismo constitucional político para yo oponerme una política pública o un gobierno a una determinada decisión del ejecutivo o un poder público, entonces desde mi punto de vista es totalmente político.

¿Esto no es abrir la puerta para que en cada protesta se cuelen personas dedicadas a hacer males para que luego bajo esta figura se les de la libertad?

Alirio Uribe: Estas normas siempre operan para el pasado. Tú no puedes hacer un indulto de amnistía para el futuro para decirle a la gente: oiga, delinca que yo lo voy a perdonar. Estas normas siempre son para el pasado el caso de este proyecto son para hechos del 2019, 20 y 21, exclusivamente.

Podría suceder que con una tutela se pida el beneficio

R.: No, no, no, no pasaría porque tiene un marco temporal y obviamente, jamás se hacen indultos o amnistías para futuro.