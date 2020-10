“Por pretender hacer trizas la paz, están haciendo trizas la seguridad”: David Racero

David Racero, representante a la Cámara

El Representante a la Cámara David Racero, durante su intervención en el debate de Moción de Censura al ministro Carlos Holmes Trujillo, sustentó el recrudecimiento de la violencia en Colombia, afirmando que se pasó de 26 masacres en 2019 a 66 masacres este año y que además, se registraron 263 asesinatos a líderes sociales en 2020 frente a 133 asesinatos en 2019.

Racero Manifestó que: “Este debate es una rendición de cuentas de la política de seguridad del gobierno Duque, ya que en meses pasados se creía que cuando salió Botero (anterior Ministro de Defensa del Gobierno Duque) y llegaba a esa cartera alguien con mayor experiencia, iba a mejorar la gestión del Gobierno en asuntos de seguridad, pero está visto que empeoró. Holmes es el responsable político del fracaso de la seguridad en el país, ya van 2 años y medio del gobierno Duque y siguen insistiendo que esta ola de violencia es culpa del anterior gobierno”.

Racero insiste en que este Gobierno se hizo elegir para que la situación de violencia no se perpetuara, pero, según el Congresista, no solo no lo evitaron, sino que no tienen herramientas para que mejore tal situación, lo que pone en peligro la vida de líderes, jóvenes, campesinos y en general, de las personas más vulnerables del territorio nacional.

Racero insistió en que Holmes Trujillo está poniendo en riesgo además de la vida de las personas, “la institucionalidad de nuestro país”. Lo anterior lo dijo haciendo referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba al Gobierno Nacional, pedir disculpas públicas ante el uso desmedido de la fuerza policial en las manifestaciones del pasado mes de septiembre.