En un video difundido en redes sociales la esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, Verónica Alcocer García, afirma que, “a las periodistas mujeres les va bien porque todas entran de reporteras y terminan casándose con los dueños, para eso entran ahí. ¿Para qué crees?”.

Las filtraciones aparentemente ilegales de la campaña de Gustavo Petro denominados los “Petrovideos” tienen en aprietos a la esposa del aspirante a la casa de Nariño, allí se presume que se habla de la periodista María Alejandra Villamizar, panelista del programa la Luciérnaga de Caracol Radio y Noticias Caracol.

Alcocer inmediatamente emitió un comunicado disculpándose. “Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren todas las mujeres de este país”.

“Esta fue una discusión que han grabado y filtrado de forma deshonesta para hacer daño al candidato Gustavo Petro y a nuestra familia. Seguiremos denunciando las grabaciones ilegales. Por mi familia, por la democracia y por Colombia”. Afirmó Verónica.

Estas declaraciones generaron gran inconformidad en muchas periodistas y personas de todos los sectores del país por ser ofensivas, dolorosas y carecen de respeto hacia las mujeres que ejercen la profesión y calificada de machista. Periodistas como Jessica De La Peña, Vicky Dávila, Erika Fontalvo, Karla Arcila entre otras… que de inmediato expresaron su enojo en Twitter ante el comentario de Verónica, a pesar que ya había ofrecido excusas.

La concejal Lucia Bastidas expresó en cuenta de Twitter: y las feministas no están indignadas, pregunto a las reporteras entraron al periodismo para acostarse con los dueños? Obvio no señora @Verónicalcocerg respete a las mujeres.

Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.

Aquí tenemos varias reacciones al respecto de mujeres periodistas:

Señora @Veronicalcocerg llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales.RESPETE!

— Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) June 15, 2022