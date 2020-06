María Fernanda Rojas, Concejal de Bogotá

En entrevista para Confidencial Colombia, la concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas, explicó lo que significa para Bogotá, el Plan de Desarrollo recientemente aprobado por el Concejo.

“En el Plan de Desarrollo quedó una mezcla de todas las apuestas para Bogotá de iniciativas de todas las bancadas en el cabildo distrital, opiniones ciudadanas y del Consejo Territorial de Planeación”, afirmó la concejal.

Celebra que en la nueva hoja de ruta para Bogotá, no se haya considerado la posibilidad de construir una vía a través del Sendero de la Mariposa, que conectaría a los cerros orientales con la localidad de Usme y va más allá, asegurando que durante este período se respetarán y se les dará especial cuidado a los humedales y a la Reserva Thomas Van Der Hammen.

En lo que tiene que ver con la Carrera Séptima, dejó claro que el Concejo de Bogotá le dio aprobación al diseño y la construcción del proyecto que el Distrito denomina como “Corredor Verde”, descartando la posibilidad de ejecutar la troncal de TransMilenio por la Carrera Séptima.

“No se va a hacer un TransMilenio tipo Avenida Caracas que era lo que se iba a construir ahí, ni a destruir el patrimonio arquitectónico presente en la Carrera Séptima”, y añadió “se van a aprovechar los estudios que hasta el momento se han ejecutado sobre esta vía y se va a determinar un corredor que no contemple buses contaminantes. Podrían ser bus eléctrico, tranvía, etc. Y no puede tener las características de un BRT pesado”, puntualizó.

La concejal Rojas defendió la creación de un operador público, con el argumento de que cuando falle un privado, bien sea porque quebró o por otra razón, cubra las rutas de buses y evite este vacío que quedaría. La cabildante descarta que este sea un paso para que de manera escalonada, el control en la totalidad de la operación de transporte en Bogotá, sea público.

En lo que respecta a la educación, cree que es necesario seguirle apostando a mejorar la calidad, diferenciando esta labor, con el reforzamiento en las plantas físicas de los colegios de Bogotá.

Aplaude también que la Administración le haga una fuerte apuesta al uso de la bicicleta y que para esto el Plan de Desarrollo haya dejado las líneas para la construcción y mejora de la red vial para este modo de transporte urbano.

La concejal María Fernanda Rojas celebra además que las diferentes bancadas del Concejo de Bogotá, hayan entendido que se puede sacar adelante un trabajo, con base en la discusión de los argumentos, dejando atrás las prácticas mal sanas en la política y sin que necesariamente se tenga que construir o acordar coaliciones y considera que el trabajo del cabildo distrital, le ha dado ejemplo al Congreso de la República, en el momento de llevar a cabo su labor en medio del aislamiento obligatorio preventivo por la pandemia del Covid 19.