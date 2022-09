Piedad Córdoba denunció que intentaron asesinarla

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, denunció desde su cuenta de Twitter que hombres armados intentaron ingresar a su casa en la ciudad de Medellín.

La congresista narró el momento en que los sujetos atacaron violentamente a su escolta y al vigilante del edificio.

“En la noche de ayer (sábado) hombres armados intentaron ingresar a mi apartamento en Medellín amedrentando al vigilante del edificio y a un escolta, colocándole un arma en la cabeza. En últimas aparentando ser un robo, pero con la clara intención de atentar contra mi integridad física”, indicó.

Córdoba asegura que su escolta mantuvo la calma y supo manejar la situación. El hecho no pasó a mayores y no se registraron muertos ni heridos. Hasta el momento no se conoce pronunciamiento de parte de las autoridades nacionales.