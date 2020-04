Piden renuncia del director de Planeación por anomalías en Ingreso Solidario

Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional

Las explicaciones de Planeación Nacional sobre las anomalías que se presentaron en el buscador del programa ‘Ingreso solidario’ no han logrado calmar los ánimos, y varias voces de la oposición ya están pidiendo la renuncia de Luis Alberto Rodríguez, director de la entidad.

De acuerdo con Rodríguez el miércoles 8 de abril se presentaron algunas anomalías con el buscador de cédulas en el programa de ayudas, pero éstas no tuvieron mayor alcance.

“No es el programa, porque ayer se hicieron 1’194.608 giros a personas que no tienen subsidio del Estado, que tienen cuenta bancaria, que, por supuesto, la cédula exista, que sea real, de una persona viva y que esté en la base de datos”, manifestó Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

Explicaciones de Rodríguez no convencen a la oposición

Las explicaciones entregadas por Rodriguez y Planeación Nacional parecen no haber convencido a las voces de la oposición que insisten en que el funcionario debe ser destituido o renunciar.

Una de esas voces es la del senador del Polo Democrático, Alexander López, que citando el decreto 518 del 4 de abril de 2020 donde se señala que será el Departamento Nacional de Planeación la entidad encargada de determinar mediante acto administrativo el listado de beneficiarios del programa ingreso solidario, le endilga la responsabilidad a director de la entidad por lo sucedido.

“¡Debe renunciar o ser destituido de inmediato!”, puntualiza López Maya.

Insisto, la responsabilidad del Fraude de #IngresoSolidario es del Director del @DNP_Colombia, así lo afirma el Decreto 518 de 2020. Estas no son solo simples "irregularidades" es la prueba de manipulación de cédulas falsas. ¡Debe renunciar o ser destituido de inmediato! — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) April 9, 2020

El buscador sigue en mantenimiento

Tras el escándalo que inició la noche del miércoles 7 abril donde se evidenciaron las anomalías en el buscador del programa Ingreso Solidario, Planeación Nacional puso en mantenimientoel sitio y hasta el momento permanece en ese estado, lo que imposibilita que las personas puedan consultarlo.

Pese a esta situación, el director envía un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aclaró que solo recibirán la ayuda quienes estén bancarizados.

“La plataforma está activa (…) los giros deben estar bancarizados y quienes no lo estén deberán bancarizarse (…) no hay posibilidad que los no bancarizados reciban el giro, es imposible”, puntualizó Rodríguez en Blu.