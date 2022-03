Piden la cabeza del registrador

La polémica generada por los reclamos de los diferentes partidos, luego de que se evidenciaran errores en el diligenciamiento de los formularios E14 por parte de los jurados de votación, desató la desconfianza en la gestión de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Algunos de los protagonistas del debate nacional como el representante a la cámara del Centro Democrático, Edward Rodríguez, piden la renuncia del registrador nacional, Alexander Vega.

“Hubo una falla institucional y en Colombia se han acostumbrado a que no exista ninguna responsabilidad por parte de los líderes y directores de cada una de las entidades, en esta caso del registrador nacional, Alexander Vega. Yo si creo que debería dar un paso al lado o por lo menos para las elecciones presidenciales, donde se debería poner un registrador ad hoc. Es lamentable que el sistema haya fallado y hay que asumir las responsabilidades”.

El representante a la cámara de la Colombia Humana, David Racero, opina que su presencia en la Registraduría genera marcos de duda: “el poder electoral es la pieza fundamental de una democracia y lastimosamente el registrador actual no da las garantías necesarias”, dijo.

El también representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, considera que el registrador ha demostrado “incapacidad total frente al cargo”:

“En Colombia la gente ha perdido sus principios al punto en que dice: no renuncio y que me echen. Si uno no es capaz de hacer algo bien, debe renunciar”, puntualizó.

Otra cosa opina el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, quien considera que de nada sirve sacar al actual registrador y que la solución pasa por dejar como jurados de votación a los funcionarios públicos, que desde su punto de vista, “si tienen una responsabilidad con el Estado”.

“La salida del registrador no es la solución, hay que hacer unos ajustes en la conformación de los jurados. Se debe volver a que los servidores públicos, entre ellos, los maestros, para que estos sean los jurados de votación. Estos no van a poner en riesgo su vinculación laboral con el Estado”.

Por último, el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, estima que los funcionarios públicos deben hacerse responsable de las acciones que ejecuta desde su cargo. Para el congresista “el registrador falló y debe renunciar”.

En la última reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, se dijo que hubo una “capacitación deficiente” a los jurados de votación, quienes cometieron errores al diligenciar el formulario en las recientes elecciones a Senado y Cámara.