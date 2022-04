Petro y Fajardo critican a Mindefensa, Gutiérrez muestra su nuevo corte

La masacre en Puerto Leguízamo (Putumayo) que el Ejército de Colombia quiso hacer pasar como una operación militar exitosa contra las disidencias de las Farc en la comunidad Alto Remanso, ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador se convertido en combustible que las campañas presidenciales han usado este fin de semana para criticar fuertemente la política de seguridad del presidente Iván Duque.

Los candidatos punteros, con excepción de Federico Gutiérrez, han lanzado fuertes críticas al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, quien desde el pasado 28 de marzo cuando se produjo la masacre ha defendido la actuación del Ejército.

“Un Ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos”, ha escrito en su cuenta de Twitter el candidato presidencial Sergio Fajardo.

Un ejército no puede asesinar civiles, robar y manipular cuerpos. Un Gobierno no puede presentar una acción desproporcionada y vil como un operativo exitoso. Un país no es viable si no corregimos y recuperamos la confianza en las instituciones. https://t.co/4LbtSGUEeU

