Petro mantendría al director del DANE si es elegido presidente

El candidato presidencial y senador Gustavo Petro afirmó que si es elegido presidente el próximo domingo 19 de junio, mantendría en su cargo al actual director del Departamento Administrativo de Estadísticas (Dane), Juan Daniel Oviedo.

Petro destacó la labor del funcionario del Gobierno Duque a quien calificó como hombre que sabe mucho de las estadísticas.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No se si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, dijo.

El candidato dijo que desconoce si Oviedo tiene alguna preferencia política pero que esto no será motivo para no contar con él.

“No sé de qué corriente política es, pero me gustaría que continuara esta labor”, afirmó.