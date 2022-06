Petro anuncia apertura de Fronteras con Venezuela a partir del 8 de agosto

El presidente electo, Gustavo Petro, anunció desde su cuenta de Twitter los acercamientos que inició con miras a reabrir la frontera con Venezuela en cuanto inicie su mandato.

Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 22, 2022

Durante su campaña por la Presidencia de la República, Gustavo Petro, repitió en muchas ocasiones su desacuerdo con la decisión del primer mandatario Iván Duque de cerrar la frontera con Venezuela porque con esto se perjudicó la economía de este territorio.

“Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras”, dijo Petro antes de las elecciones en la capital del Norte de Santander.

El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomas Yañez, celebró la decisión e hizo un llamado a los empresarios de la ciudad a que se preparen para este momento.