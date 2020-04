Reapareció Peñalosa y no escatimó en elogios para Duque y Carrasquilla

Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá

El ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de quien no se tenía noticias desde que dejó el Palacio Liévano el pasado 31 de diciembre, volvió a dar de que hablar por un particular mensaje que compartió en las últimas horas sus redes sociales.

Se trata de un trino publicado en su Twitter donde Peñalosa se regó en elogios para el Presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por la manera como están enfrentando la crisis que vive el país por cuenta del COVID-19.

“Un gran Presidente y un excelente Ministro. Estamos bien liderados. Con el esfuerzo de todos, saldremos adelante”, escribió Peñalosa acompañando al publicación con la fotos de Duque y Carrasquilla.

Un gran Presidente y un excelente Ministro. Estamos bien liderados. Con el esfuerzo de todos, saldremos adelante pic.twitter.com/PXHibleudT — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) April 15, 2020

El mensaje de Peñalosa no pasó desapercibido y generó un sin número de reacciones en las redes, unos a favor de su tesis y otros en contra.

Comentario sarcástico cierto? Aaah no, es Peñalosa. Sí ya, la ignorancia es real. Pensé q no podía haber alguien tan 🤦🏻‍♀️ q aplaudiera la ineptitud y el robo, pero miren q no falta quien se alegra 🤷🏻‍♀️ https://t.co/A9Y85mtPrA — JenSilva (@JenSilv00828017) April 16, 2020

Todos: no, parce. Nadie puede ser tan imbécil en la vida. Peñalosa: hold my beer… https://t.co/PEunr3qCgh — Chejo García (@ChejoGarcia) April 16, 2020

Si Peñalosa lo dice es porque así no es. https://t.co/U6AgZbv0Nz — Alejandro Meneses B. (@Alejandro_mb3) April 16, 2020

A veces me pregunto si Peñalosa vive en una realidad paralela en la que no habitamos nosotros. 🤔 Eso, o de verdad es que carece de facultades cognitivas. https://t.co/hOfltCbU3A — Wally. (@MeDicenWally) April 16, 2020

