Peñalosa entra a la pelea por la Presidencia: ¡Será candidato!

Enrique Peñalosa, Exalcalde Mayor de Bogotá

El ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció este miércoles que se será candidato en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia en mayo del 2022.

En entrevista con W Radio el ex mandatario de la capital de la República (1998-2000 / 2016 – 2019) afirmó que aspirará por medio de firmas que empezará a recolectar para poder inscribir su candidatura en la carrera presidencial.

“A mí lo que me interesa es contribuir a que el país salga adelante, a que tomemos conciencia que estamos mucho más cerca de convertirnos en un país desarrollado de lo que creemos”, dijo Peñalosa.

Por ahora no es claro si los ex alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Char (Barranquilla) que hacen equipo con Peñalosa en el grupo de exmandatarios que tendrían ganas de participar en la contienda, se bajen de sus posibles aspiraciones para dejarle el camino libre al ex alcalde de Bogotá.

Esta sería la tercera vez que Peñalosa aspira a ser el Jefe de Estado, como lo hizo en los pasados comicios de 2010 y 2014. Las dos veces lo hizo con el aval del partido Alianza Verde, en la primera ocasión perdió la candidatura con Antanas Mockus, quien logró pasar a segunda vuelta; mientras que en la más reciente aspiración se quemó con el 8% de la votación quedando en cuarto lugar de la primera vuelta.