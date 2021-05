Paro nacional también le complicó la vida a los ganaderos y al sector lechero

Foto: Cortesía

Las pérdidas estimadas para el sector ganadero en Colombia una semana de paro y bloqueos en las vías del país, ascienden a $121.335 millones, ocasionadas por la imposibilidad de vender tanto la leche que diariamente producen las vacas, así como el ganado para sacrificio.

Los departamentos más afectados hasta el momento son Cundinamarca y Antioquia con $19.164 millones y $18.362 millones, respectivamente.

Los ganaderos se quejan porque las empresas procesadoras ya no les recogen la leche porque no tienen más capacidad para procesar debido a que no pueden sacar el producto de las plantas porque los tienen bloqueados.

Esta situación ha llevado a que en algunos casos se regale la leche a personas cercanas a las fincas de producción, en otros se venda a menor precio y en el peor de los casos se tiene que botar porque ya no hay quien la reciba.

Una de las opciones que han tenido en algunas partes del país, como es el caso del eje cafetero es ayudar a los ganaderos a que transformen la leche en queso y ayudarles con la comercialización pero también hay un tope y después de eso la leche que sigue sobrando termina botándose.

El sector propuso la creación de una mesa de trabajo intergremial que aglutine a gremios de la producción agropecuaria que defina línea de acción y que sea de carácter consultivo del gobierno.