Confidencial Colombia. Parásitos, del coreano Bong Joon Ho, hizo historia en los Oscar

Publicidad

Confidencial Colombia. Hollywood se rindió a una de las sensaciones del año: Parásitos, que ganó 4 Oscar de los denominados importantes de las nominaciones que tenía. La película surcoreana venía creciendo en las salas de cine de todo el mundo en los últimos 3 meses y ayer en Los Ángeles hizo historia al ser la primera película en habla no inglesa en alzarse con el Oscar a la mejor película del año.

A su director, Bong Joon Ho se le acabaron los discursos en las 4 veces que subió al escenario a recoger el premio, además, a la Mejor director, Mejor película y Mejor guión original.

El éxito de esta película asiática, con pocos medios y contando una historia aparentemente sencilla, es puro mérito de trabajo de director y un guión sorprendente, que va atrapando al espectador según evoluciona su trama. Todo comienza con un joven sin trabajo y su familia, que toman un especial interés en una familia adinerada, y consiguen adentrarse en las vidas de esa familia tras un inesperado incidente que les une para siempre. pero, ¿qué ha tenido Parásitos para arrasar en las salas de cine de todo el mundo y convencer a la academia de Hollywood?

Revisa lo mejor de la alfombra roja de la gala de ayer https://confidencialcolombia.com/lo-mas-viral/asi-lucieron-vestidos-las-superestrellas-la-alfombra-roja-los-premios-oscars/2020/02/09

Aquí te damos 7 causas de su éxito

1. Es una obra maestra del suspense

A la Academia le gusta mucho el thriller y las historias que te dejan pegado en la butaca sin aliento y Parásitos es una obra maestra del género. Pasan de la comedia más negra al horror sin que casi te des cuenta.

2. Te puedes identificar con sus protagonistas

Sí, son surcoreanos y no entendemos nada de lo que dicen, pero las aventuras y desventuras que viven a lo largo de la cinta hace que te identifiques con ellos casi sin quererlo. Una familia en lo más bajo de la sociedad, inteligentes, bien diferenciados entre ellos, pero que actúan unidos; y a los que podrías encontrarte en cualquier esquina, da igual la ciudad

3. Crítica social

Aunque la temática es absurda a ratos, Parásitos contiene una profunda crítica social entre sus líneas. Lo que viven los Kim, la familia protagonista, lo sufren millones de familias a diario en todo el mundo, que tienen

Publicidad

que sobrevivir día a día como pueden, sin la posibilidad de pensar en un futuro que no sea el hoy.

4. El factor sorpresa

Si hay algo a lo que todo director de cine aspira, es a sorprender al espectador y dejarle boquiabierto. Parásitos lo ha conseguido, y casi ni te darás cuenta de que la película dura más de dos horas. Un thriller de los que te deja pegados, en los que las escenas de sorpresa y asombro están más que garantizados.

5. Cotidianidad

¿Lo mejor? Nada se ve forzado, lo que le hace única en su especie (se merece el premio a Mejor guión original), creando una historia que combina terror, drama y comedia negra todo en uno, y de manera magistral, gracias a la maestría de Bong Joon Ho en el uso de luces, sombras y planos de cámara.

6. Es muy divertida

Sí, hemos dicho que se trata de un thriller que juega con el terror, pero también es muy divertida. Absurdamente divertida por momentos.

7. Excepcional dirección

Joon Ho hace lo que quiere con el público. Con el ritmo de la película, con el papel protagónico de los actores. El ritmo de la película es sensacional y la dirección de actores (algunos noveles) muy notable.

Conseguir premios no es garantía de nada, pero cuando las voces son unánimes en todas las ceremonias, por algo será. El hype es real, pero con razones de sobra. No solo se ha hecho con cuatro premios Oscar, sino que también ganó el Globo de Oro a la Mejor película extranjera, Un premio SAG para el elenco protagonista, premios a la excelencia de la producción, a su director Bong Joon Ho y la Palma de Oro en Cannes, entre otros. Tanta gente no puede estar equivocada: es una producción única, original y de calidad. Si no la has visto, ya tienes plan para esta semana.